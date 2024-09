Reforma laboral: la Uocra Neuquén explicó cómo afectarán el fondo de desempleo y los colaboradores

El secretario general de la Uocra en Neuquén, Víctor Carcar, sostuvo que la reglamentación de la reforma laboral que hizo el gobierno de Javier Milei no les implica cambios importantes porque es una metodología que ya se aplica en la construcción. Sin embargo, puso la mirada en el control estricto que deberá tener para el caso de los autónomos y los colaboradores, para evitar problemas y que se queden sin representación sindical.

Escuchá al secretario general de la Uocra Neuquén, Víctor Carcar en RÍO NEGRO RADIO:

Carcar se refirió al blanqueo que se hará en los aportes. «Los blanqueos ayudan, pero siempre termina premiando a los que no pagaron en término», subrayó.

Para el dirigente de la construcción, lo que se hizo fue establecer el fondo de desempleo que se aplica en su sector porque de manera habitual tienen mucha rotación de personal. Recordó que los trabajadores realizan obras que pueden durar 20 días, uno, seis, meses o dos años. Entonces, este sistema funciona bien en el construcción, apuntó.

El fondo de desempleo es el que se aplica porque la rotación en el sector ronda el 50%. «Es porque el trabajo no tiene una duración fija», mencionó.

Sin embargo, consideró que se requerirá de un control esctricto para los autónomos. Esto es, por ejemplo, un trabajador autónomo con tres colaboradores. «Si no hay control, es preocupante», acotó. En este caso, se puede dar el caso de, por ejemplo, trabajos en casas particulares con esta modalidad y entonces pasan (los colaboradores) a ser obreros que no están sindicalizados si no se controla.

La reactivación de la obra pública

Carcar sostuvo que desde agosto pasado hay 400 obras públicas detenidas. Fue una medida adoptada en la anterior gestión provincial y están a la espera que se reanude.

Esta semana marcharon hasta Casa de Gobierno para llevarle una nota a Rolando Figueroa reclamando que se agilicen las obras. Se llevaron un compromiso de generar nuevos 1.000 puestos de trabajo.

«Queremos que se agilicen para que puedan ingresar a trabajar», consideró. Dijo que: «el problema es que hay contrato con las empresas. Entonces esa agilización tiene que ser ya para que puedan asegurar que la gente que esté en esas obras sean de acá y que pasen a trabajar en blanco», concluyó.