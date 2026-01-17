Liquidez bajo presión: por qué las tasas se dispararon en cauciones y letras cortas

Por Lucia Narbaits, research en PIN Capital

La semana que termina dejó una postal clara del mercado financiero local: la liquidez sigue siendo un factor clave y las tasas continúan funcionando como variable de ajuste.

Las cauciones bursátiles —uno de los instrumentos más utilizados para administrar excedentes de corto plazo— mostraron una volatilidad poco habitual y están en boca de todos, mientras que la primera licitación del año del Tesoro convalidó tasas elevadas, especialmente en las letras más cortas.

Cauciones volátiles y tasas altas

Para entender el contexto, vamos a empezar por lo básico. Una caución bursátil es un préstamo de dinero de muy corto plazo que se realiza dentro del mercado de capitales. Un inversor coloca pesos y otro los toma prestados, dejando activos como garantía. Es una herramienta central para la gestión diaria de liquidez, tanto para inversores como para agentes financieros, ya que permite colocar excedentes por plazos que van desde 1 día hasta 120 días, con tasa conocida y bajo riesgo operativo.

Durante esta semana, ese termómetro de liquidez mostró fuertes desequilibrios. Sobre el cierre de algunas ruedas, las tasas de caución llegaron a marcar picos extraordinarios, con registros de entre 120% y 150% de tasa nominal anual (TNA).

Estos movimientos no reflejan un cambio estructural, sino tensiones puntuales: necesidad de pesos para cerrar posiciones, desarmes de estrategias y una oferta de liquidez que no siempre alcanzó a cubrir la demanda en determinados momentos del día, sobre todo al cierre.

En paralelo, el miércoles 14, el Tesoro realizó la primera licitación del año. El dato más relevante fue la convalidación de tasas altas en las letras de corto plazo. En particular, la letra S27F6 con vencimiento el 27 de febrero ofreció un premio superior a los 5 puntos porcentuales de TNA respecto del mercado secundario, confirmando que el Tesoro debió pagar un extra para asegurar el rollover de vencimientos, el cual logró al 98%.

La combinación de cauciones extremadamente volátiles y una licitación que valida tasas exigentes deja una lectura común: los pesos siguen siendo un recurso escaso y caro. Las tasas continúan siendo la herramienta para ordenar flujos, absorber excedentes y evitar presiones adicionales en otros precios de la economía.

Tres opciones para colocar pesos a un mes

Para quienes buscan colocar pesos a un plazo cercano al mes, hoy conviven tres alternativas claras, con distintos niveles de rendimiento y volatilidad.

La opción más tradicional sigue siendo el plazo fijo, que entre los bancos más conocidos ofrece una TNA promedio del 28,5%, con la ventaja de la previsibilidad y simplicidad, aunque con un rendimiento más acotado.

En el mercado de capitales aparece la caución bursátil a 30 días, que al momento de redactar esta nota rinde en torno al 33,5% TNA, pero con una característica clave: su tasa es altamente volátil, pudiendo variar de forma significativa según el día y el horario.

Por último, para quienes aceptan asumir algo más de riesgo, el bono del Tesoro T13F6, con vencimiento el 13 de febrero, se posiciona como la alternativa más atractiva en términos de tasa, con un rendimiento cercano al 36,63% TNA.

De cara a las próximas semanas, el mercado también pondrá la lupa en el calendario de licitaciones del Tesoro, donde al Gobierno le convendría convalidar tasas más bajas y avanzar hacia vencimientos más largos. Ese movimiento no solo aliviaría la presión sobre las tasas de corto plazo, sino que además permitiría estirar plazos de financiamiento, reduciendo la necesidad de reestructuraciones frecuentes y dando mayor previsibilidad a los inversores.

En un mercado donde los pesos siguen siendo escasos y las decisiones de liquidez cobran cada vez más protagonismo, observar cómo se comportan estas licitaciones será clave para anticipar el rumbo de las tasas y del conjunto de las expectativas financieras en los próximos meses.