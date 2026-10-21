Regina aprobó la expropiación del histórico Hotel City para demolerlo

El proyecto para expropiar y demoler el antiguo Hotel City de Regina dio un nuevo paso. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza enviada por el intendente Luis Albrieu y ahora la iniciativa será tratada por la Legislatura de Río Negro, que deberá sancionar una ley provincial para habilitar la expropiación.

“Dimos el primer paso, aprobamos la ordenanza de expropiación del ex City Hotel. Proyecto enviado por el intendente”, anunció el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré.

El funcionario sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a un problema que lleva años en la ciudad. “Es un proyecto que da solución a un problema de muchísimos años de abandono, deterioro y distintas circunstancias que hacen a la inseguridad de la ciudad”, señaló.

Expropiación del Hotel City y demolición del antiguo edificio de Regina

La propuesta contempla la demolición de la estructura y la construcción de un estacionamiento público semicubierto en el predio ubicado entre las calles Cipolletti y Maipú, en el área céntrica de Villa Regina.

Albrieu había explicado que el objetivo central es eliminar el edificio deteriorado y evitar que continúe la ocupación irregular. También estimó que la expropiación podría costar entre $150 millones y $300 millones, más unos $50 millones para la demolición, a cargo del Municipio. Esas cifras corresponden a estimaciones del intendente y no están fijadas en la ordenanza.

Qué falta para expropiar el antiguo Hotel City de Regina

Con la aprobación del Concejo Deliberante, el expediente pasa a la Legislatura provincial. Allí deberá sancionarse la ley que habilite la expropiación de los inmuebles. Después será necesario avanzar con las tasaciones, las indemnizaciones correspondientes y el procedimiento expropiatorio.

El proyecto establece que el destino del predio será un estacionamiento público semicubierto, con iluminación, accesibilidad y condiciones de seguridad. La concreción de la obra dependerá de que se complete el proceso legal y administrativo.