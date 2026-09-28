Albrieu quiere expropiar y demoler el antiguo Hotel City de Regina para transformarlo: qué harán en el lugar

El intendente de Regina, Luis Albrieu, envió al Concejo Deliberante un proyecto para expropiar los inmuebles donde funciona el antiguo Hotel City, ubicado entre las calles Cipolletti y Maipú. La iniciativa apunta a recuperar el predio y darle un nuevo uso público en pleno centro de la ciudad.

“La idea es la expropiación y demolición para transformar este lugar en una playa de estacionamiento”, explicó Albrieu a Diario RÍO NEGRO. Según sostuvo, el hotel dejó de funcionar hace más de 30 años y desde hace unos 20 años permanece ocupado de manera irregular.

El intendente aseguró que el objetivo principal no es sumar cocheras sino eliminar el edificio deteriorado. “La playa de estacionamiento no deja de ser una excusa, porque si bien es cierto que hace falta estacionamiento en ese sector, el verdadero objetivo es demoler la estructura para que deje de ser un lugar de inseguridad para los vecinos”, afirmó.

Además, explicó que la situación también genera una depreciación económica del sector. “Si vos tenés una casa al lado o al frente de este edificio, si valía 20, hoy vale 10, si es que la vendés”, afirmó. En el proyecto, el Municipio también plantea que busca “recuperar y poner en valor” el inmueble y su entorno urbano.

Expropiación del Hotel City y demolición en Regina

El proyecto fundamenta la medida en la situación de ocupación irregular, el deterioro del inmueble y los problemas que, según el Municipio, genera en materia de seguridad, salubridad, higiene y tranquilidad en el sector céntrico.

Albrieu sostuvo que recuperar el edificio no sería una alternativa viable. “Es una estructura que ya no cumple su función, está muy deteriorada y sería muy costoso ponerla en funcionamiento”, explicó. También señaló que se trata de un hotel compuesto por numerosas habitaciones pequeñas.

El proyecto identifica provisoriamente seis unidades funcionales y establece que la identificación catastral y dominial definitiva deberá surgir de los informes oficiales. Una vez expropiados, los inmuebles pasarían al patrimonio municipal.

Albrieu estimó que la expropiación podría costar entre $150 millones y $300 millones, mientras que calculó otros $50 millones para la demolición, que quedarían a cargo del Municipio. El proyecto no fija esos montos y establece que las indemnizaciones deberán determinarse conforme al régimen expropiatorio.

Estacionamiento público para cambiar el sector céntrico de Regina

El destino previsto es un Estacionamiento Público Semicubierto, con iluminación, accesibilidad, circulación vehicular y peatonal, señalización y condiciones de seguridad. La ordenanza plantea que la obra permita recuperar y poner en valor el inmueble y su entorno.

El intendente explicó que también se evaluó hacer una plaza, pero que el estacionamiento permitiría cumplir con el objetivo de la expropiación dentro del plazo establecido por la ley. “Cualquier objetivo más ambicioso generaba dudas de la concreción económica dentro del plazo establecido por la ley, que son dos años”, señaló.

Ahora el proyecto deberá ser tratado por el Concejo Deliberante. Si se aprueba, el Ejecutivo deberá gestionar ante la Legislatura de Río Negro la autorización necesaria para avanzar con la expropiación; luego vendrán las tasaciones, las indemnizaciones y el procedimiento correspondiente.