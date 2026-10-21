Cómo participar del Taller Animalista en Roca: RCP para mascotas, leyes y fauna silvestre

La actividad tendrá una colaboración a voluntad, aunque no es excluyente, quienes no puedan aportar también pueden participar. Foto: archivo.

El organización de Refugio Animal No Humano (Ranhu) realizará un Taller Animalista el sábado 24 de octubre de 10 a 13:45 en la Casa de la Cultura de Roca (9 de Julio 1043). La actividad es con cupos limitados, y según informaron aun quedan lugares.

Este encuentro tiene como objetivo aprender sobre respesto y cuidado de los animales no humanos. «Desde Ranhu venimos organizando estos encuentros junto a profesionales, desde hace cinco años, una o dos veces por año. El año pasado no pudimos realizarlo», manifestaron mediante el comunicado. Por esto expresaron que «nos gustaría que esta propuesta llegue a la mayor cantidad de personas posible».

Qué actividades habrá

Durante la jornada estarán presentes distintos profesionales y especialistas. Por un lado, un veterinario enseñará maniobras de RCP para perros y gatos, así como técnicas esenciales de primeros auxilios. Asimismo, una abogada animalista explicará la diferencia entre maltrato y crueldad animal, cómo realizar denuncias correctamente y el impacto de los escraches en redes sociales, abordando si estos perjudican las causas judiciales, los mitos sobre el anonimato digital y las posibles responsabilidades civiles y penales.

Por su parte, un guardafaunas conversará sobre la fauna silvestre local y la convivencia con especies como pumas y guanacos, aclarando qué hacer si nos encontramos con zorros en las bardas y los riesgos de alimentarlos. Finalmente, un adiestrador canino brindará pautas sobre conducta, cómo actuar y separar peleas de perros de forma segura, y profundizaremos en la crianza y tenencia responsable de razas catalogadas como Perros Potencialmente Peligrosos (P.P.P.).

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan al WhatsApp 2984 533644. Desde la organización infromaron que habrá certificados de asistencia. Para más información se puede consultar al Instagram @ranhu_gralroca y en Facebook «R.A.N.HU. Página Oficial» y «R.A.N.HU página secundaria».

La entrada será a voluntad. Se podrá colaborar llevando alimento de buena calidad para perros o gatos, aportando en las alcancías o realizando una colaboración a través de un alias. Sin embargo, aclararon que la colaboración no es excluyente, quienes no puedan aportar también pueden participar.