«Castigar a quienes explotan nuestros recursos»: el Gobierno envió el proyecto de Ley de Defensa de la Sobernía Nacional

El presidente enfrentó las críticas por una presunta "estrategia electoral" y dijo que son una "estupidez mayúscula".

En medio del conflicto diplomático por las Islas Malvinas, el Gobierno envió esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El presidente Javier Milei pidió darle prioridad y llamó a toda la dirigencia política a «trabajar juntos». La propuesta busca «castigar» a quienes exploten ilegitimamente recursos naturales, «generar incentivos» para que cesen de esas actividades y dotar al Estado de «herramientas para protegerse frente amenazas externas».

Desde el Ejecutivo afirmaron que la iniciativa constituye «un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur» y aseguraron que se trata de un «avance legal sin precedentes» en la historia argentina.

El Gobierno proyecta sanciones más duras para las empresas que operen en las Islas Malvinas

La Oficina del Presidente detalló a través de un comunicado que el proyecto tiene como fin derogar el «régimen ineficiente» de la Ley 26.659, sancionada en 2011, y «remplazarlo por uno más duro».

Dicha norma regula y prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización del Estado. Para los infractores se establece una inhabilitación de 5 a 20 años para operar en el país, la pérdida de beneficios fiscales y la reversión de concesiones del Estado.

El gobierno también rechazo la guía de apoyo difundida por el Reino Unido para las empresas que operen en el archipielago. Desde el Reino Unido llamaron a asesorase legalmente ante acciones iniciadas por autoridades argentinas.

El Gobierno de Milei informó que el proyecto de ley busca «agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores».

«La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo», sostuvo el comunicado.

Llamado a la unidad para aprobar la Ley de Defensa de la Sobernía Nacional

El presidente invitó a «toda la dirigencia politíca» a poner en pausa otras discusiones y darle «máxima prioridad y celeridad» al tratamiento del proyecto en el Congreso. «No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas», concluyó.

La semana pasada, el ministro de Defensa Carlos Presti y el Canciller Pablo Quirno visitaron la Base Naval Integrada de Ushuaia. La obra tiene una inversión de 450 millones de dólares y se prevé finalizar en 2029.

En declaraciones radiales recientes, el presidente negó que la causa Malvinas se trate de una estrategia electoral y dijo que el reclamo «se viene gestando hacer tres años». «Es una estupidez mayúscula», respondió ante las críticas.