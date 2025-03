Repercusiones del discurso de Weretilneck: entre voces a favor y fuertes críticas de la oposición

El discurso del gobernador Alberto Weretilneck en Río Negro tuvo voces a favor, incluso de sectores de la oposición, y severos cuestionamientos de los dirigentes más críticos a la gestión de Juntos Somos Río Negro.

En un repaso por las repercusiones, lideró el respaldo el presidente de la bancada oficialista Facundo López que destacó que el mandatario “nos mostró la Provincia que se viene, en la que siempre lo más importante son los rionegrinos y rionegrinas” y valoró que se busca “aprovechar al máximo los recursos naturales de la provincia” como el gas, el petróleo, la minería y la producción alimentaria.

“El gobernador fue muy claro al mostrar cómo nuestra provincia está siendo protagonista de un gran cambio, con nuevas actividades económicas que vienen a complementar las históricas producciones de carne, fruta y el turismo. Río Negro es y será protagonista del crecimiento energético del país y será la provincia desde la cual toda esa producción saldrá al mundo”, destacó López quien se plegó a la promesa de generación de trabajo para la comunidad.

El presidente del bloque CC_ARI Cambiemos, Javier Acevedo, prometió seguir con una “oposición constructiva” luego de escuchar las palabras del gobernador a quien garantizó que continuarán su tarea legislativa “sin poner trabas a la gestión de gobierno y apoyando todo lo que sea beneficioso para Río Negro”.

En relación con la estabilidad institucional, sostuvo: “Estoy de acuerdo con la importancia de garantizar previsibilidad económica y seguridad jurídica en la Provincia, algo que se logró gracias a distintas leyes. Es fundamental asegurar la gobernabilidad y mantener una clara división de poderes”.

En tanto la radical Lorena Matzen habló de la “sensibilidad” del discurso de Weretilneck y remarcó que “en comparación con el año anterior, éste será un período más equilibrado, con un presupuesto más ajustado y un panorama más previsible en cuanto a políticas públicas, a pesar del complejo escenario nacional”, expresó.

En cuanto a la gestión provincial, la legisladora destacó la importancia de la responsabilidad en áreas clave como salud, educación y seguridad, y resaltó el desafío que implicará la administración de estos recursos en un contexto de restricciones económicas. También hizo hincapié en los recortes nacionales hacia las provincias y el valor de que el Gobierno local se “haga cargo”.

También el vicepresidente primero de la legislatura Pedro Dantas se desmarcó de su bloque PJ-Nuevo Encuentro para destacar el discurso de Weretilneck. Resaltó “la tranquilidad y la paz social que se ha logrado mediante un trabajo con los gremios” y también valoró la relación con los municipios y la obra pública con recursos provinciales que se sostiene.

También Dantas destacó la infraestructura hospitalaria proyectada para este año como “muy positiva” y dijo que “a pesar de nuestras diferencias y las distintas realidades de la provincia, es muy importante siempre el valor humano, la empatía y el compromiso de los rionegrinos para que los vecinos vivan mejor”.

En tanto, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, aplaudió que Weretilneck “reconozca los logros del gobierno nacional como la baja de la inflación y del déficit fiscal y el cambio de paradigma en la relación Nación – Provincias”.

La diputada de afinidad libertaria dijo que Weretilneck debería “convocar a todos los actores a sumarnos para poder elaborar en conjunto un plan de contención para minimizar al máximo posible el efecto de esa crisis, para lo que, desde nuestro partido, tenemos visualizadas algunas acciones y estamos dispuestos a proponerlas y trabajarlas conjuntamente”.

Las voces críticas al discurso de Weretilneck

Del lado de los detractores al discurso del mandatario, el presidente del PRO-Unión Republicana, Juan Martin, se quejó: “Weretilneck habló mucho, pero dijo muy poco sobre los problemas que más preocupan a los rionegrinos”.

Para el diputado el gobernador “no trazó una agenda concreta de trabajo” y cuestionó que más alá del repaso de gestión “evitó detallar cómo piensa resolver los problemas urgentes del presente y del futuro, especialmente en salud y educación”.

Martin subrayó que “en su discurso hubo referencias a grandes inversiones, muchas de ellas necesarias y que acompañamos, pero cuando se trata de los temas que afectan la vida cotidiana de los rionegrinos, las respuestas son vagas o directamente equivocadas”. También criticó la falta de propuestas claras en materia sanitaria, educativa y de seguridad.

El bloque Vamos con Todos, que comanda José Luis Berros, fue en pleno crítico al gobernador y lo tildó de vivir “una realidad paralela”.

Berros adjudicó al mandatario caer en “pura politiquería” cuando critica al gobierno nacional. “Critica a Milei pero luego en el Congreso los representantes de JSRN le votan todo. Ahora, que se encuentra solo y que ‘mamá y papá’ -como dice un legislador oficialista- no lo asisten, ve la diferencia de cuando gobierna alguien que no es peronista”, afirmó.

Luciano Delgado Sempé insistió con que “el gobernador vive en una realidad paralela. Pero la gente sabe muy bien que los hospitales están vacíos, que la policía no tiene móviles y las escuelas se caen a pedazos. Me preocupa profundamente la falta de autocrítica del gobernador. Porque eso nos dice que no conoce la realidad de los rionegrinos”, afirmó.

Ayelén Spósito calificó el discurso como “políticamente correcto, pero alejado de la realidad diaria de los rionegrinos y rionegrinas”, mientras que Magdalena Odarda dijo que el mandatario “falta a la verdad” al omitir sentencias judiciales y el cumplimiento de derechos constitucionales.

“En esta provincia está en riesgo el sistema republicano de gobierno. Sus proyectos estratégicos significan la extranjerización de la economía, la tierra y fundamentalmente del agua”, indicó Odarda.

En tanto, el bloque PJ-Nuevo Encuentro consideró que existió un “relato sin plan de gobierno” y cuestionaron al mandatario por su vinculación con el gobierno nacional.

“La entrega de Weretilneck a Milei ha sido en vano”, sostuvo Ana Marks, quien destacó que el propio gobernador admitió que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no era necesario. “Si fue innecesario, ¿por qué tanta entrega? Avalar y votarle todo al dictador de Milei no le sirvió a nadie en Río Negro. Las consecuencias están a la vista: comercios cerrando, hospitales colapsados, escuelas deterioradas y una provincia sin coparticipación ni obra pública”, afirmó.

“Este discurso fue un relato de la realidad y un recuento de acciones pasadas. No hubo un solo anuncio de medidas para reactivar la economía rionegrina. Admitieron el problema, pero siguen sin un plan de gobierno. Río Negro no puede seguir sin un plan mientras las actividades productivas se desploman”, criticó.