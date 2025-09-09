«Riesgo sanitario» en el laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado: lo que determinó la inspección

En la causa que investiga los casos afectados por el fentanilo contaminado se ordenó una inspección a la planta de Laboratorios Ramallo SA. Esto fue a raíz de una orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de la Plata. La investigación reveló las malas condiciones de almacenamiento del medicamento.

Según detallaron fuentes de la investigación, la inspección reveló “riesgo sanitario y ambiental” por malas condiciones de almacenamiento, residuos peligrosos y medicamentos en estado irregular.

También se hallaron productos químicos expuestos al sol y miles de ampollas de medicamentos a la intemperie. Además, se descubrieron «desechos de medicamentos y productos farmacéuticos» en un área al aire libre, sin protección y conectada a una canaleta pluvial, indicó Infobae.

El 18 de diciembre de 2024, 96 pacientes murieron a causa de fentanilo contaminado que se elaboró en la planta de esta empresa. La compañía productora, Laboratorios Ramallo S.A., trabajaba exclusivamente para HLB Pharma Group S.A., ambas propiedad de Ariel García Furfaro. El empresario y otras seis personas están bajo arresto. Con un total de 17 imputados, el magistrado ahora evalúa las pruebas para decidir la situación procesal de cada uno.

Los puntos más críticos del laboratorio en donde realizaban en el fentanilo contaminado

El sector más preocupante era uno en el que se encontraron 25 tambores de 200 litros sobre un estante metálico.

Aunque algunos estaban identificados como “Triglicérido Caprílico Caprico”, había dos grandes contenedores de 1,000 litros con un líquido sin identificar y con etiquetas en un idioma oriental, lo que representaba un riesgo crítico, indicó el mismo medio.