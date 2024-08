RIGI: un diputado kirchnerista de Neuquén valoró un punto de la reglamentación

Un diputado kirchnerista de Neuquén, Pablo Todero, valoró un punto del régimen de inversiones, más conocido como RIGI, cuya reglamentación se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Su voto del proyecto fue negativo y hoy sostuvo que no favorece a Argentina.

Escuchá al diputado Pablo Todero por RÍO NEGRO RADIO

Todero, de Unión por la Patria, en conversación con «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO, explicó su postura ante la reglamentación del RIGI que se conoció esta mañana.

Destacó que entre las inversiones que tendrán una serie de beneficios, sobre todo fiscales, no están incluidas la explotación, exploración y exportación de petróleo.

El RIGI incluye, entre las áreas a las que está destinado, al petróleo y gas: construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento; el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos; la petroquímica, incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación; la producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria; y la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa afuera.

El gran beneficio del rigi es llevarse los dólares de Argentina», aseguró el diputado Pablo Toderos

Todero aseguró que esto no incluye la exploración, explotación y exportación de petróleo, lo que considera correcto porque «con las retenciones, las regalías, retención a la exportación, ganancias y todo se baten récords tras récords, no estaría bien darle incentivos».

El diputado, uno de los cinco que tiene la provincia de Neuquén en la Cámara Baja, además compartió en que sí se le deben dar beneficios a las construcciones de oleoductos, gasoductos y refinerías.

Pablo Todero, diputado de Neuquén por Unión por la Patria.

Rigi: los cuestionamientos del diputado kirchnerista

Todero manifestó que le preocupa la exportación y «la liquidación de los dólares hacia adentro, que no va a generar nada hacía adentro».

Se refirió al GNL, luego que YPF y Petronas anunciaran que tendrán la planta en Punta Colorada, Río Negro, para exportar el gas de Vaca Muerta, de Neuquén.

Advirtió que «puede generar una mayor actividad a futuro, varios años hacia adelante, el gasoducto a Sierra Grande está pensando hacia 2030 aproximadamente».

Además, afirmó que el barco que de PAE que se anunció para exportar desde 2027 no llevará gas de Vaca Muerta. «Eso sale con gas del (gasoducto) San Martín que viene del sur del país, durante una época del año», agregó.

Remarcó que faltan muchos años para notar el impacto del anuncio porque Petronas debe mandar a construir dos barcos para exportar que «hoy no existen en el planeta» y que «recién ahí sería necesario un gasoducto desde Vaca Muerta».

Entre sus cuestionamientos remarcó que una vez que se realice esta exportación, los dólares no van a llegar a Argentina y esto será a cambio de pagar menos Ganancias, no pagar IVA, no pagar retenciones a la exportación.

Otro punto que criticó es que en el RIGI se puede usar el dinero del blanqueo, del cual no se conoce el origen, y podría proceder de la droga «o cualquier cosa».

