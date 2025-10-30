Río Negro hizo un balance positivo del ciclo lectivo con 190 días de clases cumplidos

El gobierno de Río Negro realizó un balance positivo del ciclo lectivo, destacando el cumplimiento de los 190 días de clases previstos y la continuidad de servicios clave como el transporte y el comedor escolar, a pesar del complejo escenario económico nacional. Así lo expresaron el gobernador Alberto Weretilneck y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, al repasar los principales logros del año.

Durante un encuentro, Weretilneck subrayó que, pese a la crisis nacional, el sistema educativo provincial mantuvo su ritmo y calidad. «A pesar de las circunstancias, la educación rionegrina está más fuerte que nunca. Nuestros chicos están en las aulas, comiendo, siendo transportados y aprendiendo con nuevas herramientas», afirmó el mandatario, quien también hizo hincapié en la ampliación y construcción de edificios escolares, y el refuerzo de la presencia estatal en cada localidad.

Compromiso del personal y consolidación de políticas

El Gobernador valoró la «tarea decisiva» de docentes, directivos y equipos técnicos, quienes sostienen el vínculo con las familias y acompañan los procesos pedagógicos. Destacó que «la educación pública rionegrina está presente en todo el territorio, garantizando igualdad de oportunidades».

Por su parte, la ministra Patricia Campos sostuvo que fue un año de consolidación de políticas que priorizan la inclusión y la innovación. «Fortalecimos la infraestructura, el acompañamiento pedagógico y la participación», precisó. Campos añadió que la educación provincial avanza con «una identidad propia, con una mirada provincial que integra saberes, tecnología y valores comunitarios».

A modo de cierre del ciclo, la Ministra invitó al Gobernador a participar de dos encuentros que, según dijo, reflejan el espíritu del año educativo: los Juegos Rionegrinos en San Carlos de Bariloche y el acto de clausura del programa “A Rodar Escuelas” en Las Grutas, celebrando la creatividad, el esfuerzo y la integración de miles de estudiantes.