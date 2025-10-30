Pago a estatales de Río Negro: el martes 4 de noviembre inicia el cronograma
El Gobierno de Río Negro difundió el cronograma de pago de haberes correspondientes al mes de octubre.
El Gobierno de Río Negro anunció la fecha en la que iniciará el cronograma de pago a estatales de la provincia. Según detalla, primero cobrarán trabajadores de Salud, luego la Policía y el Servicio Penitenciario, seguirán docentes y personal auxiliar. Acá el detalle.
Cronograma de pago para estatales se distribuye de la siguiente manera:
Martes 4
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Miércoles 5
- Docentes
- Porteros
Jueves 6
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
Bono para estatales de Río Negro: de cuánto es y cómo se pagará
El gobierno de Río Negro, a cargo de Alberto Weretilneck, abonará sumas fijas por única vez a unos 53.000 agentes del Poder Ejecutivo, a pesar del rechazo generalizado de los gremios estatales a la propuesta para el bimestre octubre-noviembre.
Las transferencias, que se consideran bonos y no se incorporarán al salario, varían según la antigüedad de los empleados. En cada mes, los montos establecidos son de 50.000, 75.000 y 100.000 pesos.
