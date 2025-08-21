Nación anunció el traspaso de las obras del Procrear y hay incertidumbre en Río Negro

El programa Procrear en Bariloche tenía en construcción 155 departamentos, en el barrio El Cóndor. Foto archivo: Chino Leiva

El gobierno nacional emitió esta semana una resolución mediante la cual se habilita la transferencia de obras de viviendas, incluyendo el Procrear, a las provincias y municipios, pero en Río Negro reina la incertidumbre por sus planes paralizados.

Desde antes de la llegada del presidente Javier Milei al gobierno, la obra de los 155 departamentos del segundo plan Procrear en el barrio El Cóndor de Bariloche, había quedado paralizada. Y hasta esta semana no hubo ninguna novedad de su futuro.

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, anunció en sus redes sociales el martes que mediante la Resolución 1199/25 del ministerio de Economía, que se publicó en el Boletín Oficial se “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”.

“La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, añadió.

En el gobierno de Río Negro hasta ayer no tenían ninguna precisión de este anuncio y cómo será la operatoria, según indicaron a Diario RÍO NEGRO. En la Provincia hay tres proyectos del plan Procrear en distintos niveles de avance: Bariloche tiene a medio construir las torres de departamentos; en El Bolsón se realizó movimiento de suelo en tierras que pertenecían a Gendarmería y fueron trasferidas al banco Hipotecario para este programa, el proyecto era dotar de infraestructura 225 lotes y que luego cada familia edifique con el crédito, pero la inversión en poner en condiciones la tierra era nacional.

También en Cipolletti hubo un anuncio de realizar edificios con más de 200 departamentos bajo este programa, pero ni siquiera avanzó en la platea.

La incertidumbre del anuncio de Sturzenegger está dada en cómo sería la operatoria, sobretodo en Bariloche donde la construcción está avanzada.

La medida incluye además la transferencia de otros programas habitacionales y de loteos y fija distintos “lineamientos respecto de los convenios que se encuentren en curso de ejecución”.

En uno de los puntos, la resolución indica que los programas habitacionales que Nación asumía el financiamiento pueden ser tomados por provincias o municipios para financiarlos; también menciona los casos de programas por recupero y cómo debería ser la devolución al estado nacional; y la opción de que las provincias puedan recuperar fondos si continúan el financiamiento.

Para Río Negro no está claro aún cómo será la operatoria.