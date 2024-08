Rolando Figueroa presentó el plan de Salud: «No podemos abandonar inversiones para beneficiar a las privadas»

El gobernador Rolando Figueroa presentó este martes en el Duam el «plan provincial de Salud» de su gobierno junto al ministro del área, Martín Regueiro. El acto fue otra oportunidad para que el mandatario critique la herencia recibida: reclamó haber encontrado los hospitales con «cero medicamentos», la falta de infraestructura y cuestionó que se abandonaron inversiones en salud pública «para beneficiar a las privadas».

Según se explicó hoy, la mayor problemática detectada en la provincia fue «el acceso a la salud» y por ello se planificaron diferentes líneas de cuidados, teniendo en cuenta las realidades de cada región. «Cada línea de cuidado tiene un propósito, un indicador, una meta sanitaria y un presupuesto», indicó la subsecretaria Silvina Mastrángelo.

«Lo que nos viene pasando es que hay un reclamo, alguien que grita fuerte y ahí el Estado salía a solucionarlo sin visualizar qué hay detrás de ese reclamo, qué es lo que se necesita», cuestionó Figueroa y dijo que así se llegó al sistema público de salud.

«En las heladeras, en los estantes de los hospitales cero medicamentos. Solo deuda, sin proyección, sin análisis de lo que debíamos hacer, sin escuchar a los que saben. La promesa barata, la promesa incumplida es lo que nos ha llevado hasta acá», planteó.

Figueroa destacó al ministro Regueiro como uno de los «los funcionarios que funcionan». ¿Y cuándo funcionan? Cuando escuchan, cuando recorren y toman decisiones en base a las necesidades reales de la gente», sostuvo.

Una de las cuestiones que señaló el funcionario en su diagnóstico es que las estadísticas indican que, en la región de Vaca Muerta, la mitad de las muertes de mujeres ocurren por cáncer de mama, pero no hay ningún mamógrafo en la zona.

«Tenemos que comprar equipamiento para los hospitales. No puede ser que falte un mamógrafo en la zona de Vaca Muerta y no lo tengamos. Cuando decimos ‘Neuquén es la mejor provincia’, no, no es la mejor provincia. Es una provincia que tiene potencial pero el camino para que esté mejor lo tenemos que recorrer».

Rolando Figueroa presentó el plan de Salud: nuevas ambulancias

Figueroa pidió hablar también de la salud privada y reclamó: «No podemos abandonar las inversiones en salud pública para beneficiar a las privadas, tenemos que estar integrados». «Esto se trabaja pensando en el que lo necesita, no en si le va a ir bien a una empresa», criticó.

También pidió «elevar la vara de qué necesitamos que nos provean los privados».

El gobernador destacó la compra de medicamentos realizada durante lo que va de gestión y anunció que «vamos a tener 50 ambulancias nuevas y vamos a comprar 50 más».