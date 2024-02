Rolando Figueroa subió impuestos en Neuquén para afrontar la falta de giros nacionales

El gobernador Rolando Figueroa aplicó vía decreto una sorpresiva suba de alícuotas sobre los Ingresos Brutos que tributan cinco actividades en la provincia, entre ellas la de construcción, en un esfuerzo más por obtener recursos nuevos que hagan frente a la caída de los giros nacionales.

La decisión la tomó siguiendo las limitaciones del Código Fiscal, que estable retoques con un tope de hasta el 50%, pero con la ley que el sábado aprobó la Legislatura podrá hacer nuevos ajustes por encima de ese porcentaje si las condiciones económicas lo justifican, para el caso de los montos fijos de la ley. La suba de alícuotas no es la única medida tomada por Figueroa para engordar la recaudación provincial, que en el acumulado del 2023 quedó por debajo de la inflación.

El paquete que aprobaron los diputados en sesiones extraordinarias también le permitirá sumar nuevas fuentes de cobro, por ejemplo el importe por rescates en siniestro viales producidos en rutas no habilitadas. Las medidas, además de ser antipáticas para los contribuyentes, ponen en tensión la plataforma de campaña del propio Figueroa, quien había firmado un pacto para “bajar la presión tributaria provincial” junto a sus candidatos, muchos de ellos identificados con el PRO o incluso La Libertad Avanza, contrarios a la suba de impuestos.

El decreto 122/2024 se conoció el viernes por su publicación en el Boletín Oficial, pero tiene fecha del 9 de febrero. Lleva las firmas del gobernador y de los ministros Juan Luis “Pepé” Ousset (Gabinete) y Guillermo Koenig (Economía y Producción). Allí se fundamentó que el Código Fiscal, en su artículo 151º, faculta al Poder Ejecutivo a modificar las diferentes alícuotas establecidas en la ley impositiva “en hasta un 50%, cuando razones de índole económica o de interés provincial lo justifiquen”.

Se planteó como una medida “de carácter fiscal, de armonizar ciertas alícuotas que se encontraban desfasadas respecto a otras jurisdicciones sub-nacionales”.

Las cinco actividades sobre las que se aplicaron subas de entre el 28,5% y el 50% son “Servicios relacionados con las comunicaciones”, “Actividades de la construcción”, “Actividades de servicios relacionados con la construcción”, “Servicios financieros” y “Servicios de intermediación financiera”.

Para las comunicaciones, el ajuste fue de una alícuota del 4% al 5,5%. En los servicios financieros se pasó del 7% al 9%, mientras que en intermediación financiera el salto fue del 5,5% al 8,25%.

El caso más sorpresivo es el de la construcción y sus servicios conexos, pues había sido una medida del exgobernador Omar Gutiérrez que se incorporó el año pasado, con el objetivo de fomentar la actividad. Se había señalado el “efecto multiplicador” que genera en la economía provincial “ya que es un sector mano de obra intensivo lo que favorece la generación de puestos de trabajo genuino”.

La construcción es una actividad intensiva en mano de obra. Foto: Florencia Salto.

La provincia lideraba, al menos hasta el 2023, la creación de puestos de trabajo en el sector a nivel nacional. El decreto de Figueroa llevó la alícuota del 1,5%, que era la más baja del país junto a la par de la provincia de Buenos Aires, al 2,25%, lo que implica una suba del 50%. También los servicios asociados a la actividad como reparaciones, reformas, obras de ingeniería civil, que pasarán del 1,5% al 2%. Para la obra pública nacional, provincial o municipal se mantendrá la alícuota del 0%.

No en todos los casos Figueroa usó el tope del 50% que le permitía el Código Fiscal. Esto porque aún está vigente el pacto fiscal firmado con el gobierno nacional y los gobernadores en 2021 que estableció los techos para la mayoría de las actividades.

Sí tiene margen el gobernador para modificar las tasas, escalas y montos fijos de la actual ley impositiva 3407, aunque aún no se conoce si tomará una medida también sobre eso.

Diario RÍO NEGRO buscó esta contactarse con la dirección provincial de Rentas para conocer los niveles de recaudación y cobrabilidad de los impuestos provinciales, pero se indicó que esos datos “y otros relacionados se darán a conocer en breve junto con el comienzo del cronograma de mesa salarial”.

El año pasado, la provincia recaudó vía Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario 316.815 millones de pesos. El número implicó una suba del 152,2% respecto del acumulado del 2022, muy por debajo de la inflación anual que quedó por encima del 200%.

El acta para bajar impuestos que habían firmado los candidatos

El 10 de abril pasado, Figueroa había difundido la firma de un acta con sus candidatos a diputados e intendentes para “bajar los impuestos en la provincia”. Era un compromiso de campaña que, con el contexto actual, pareciera quedar en suspenso.

La propuesta era buscar “bajar la presión tributaria provincial, y a la vez aumentar la tasa de cobrabilidad”, según el entonces postulante a gobernador. Incluía una armonización de tasas municipales, ya anunciada por la actual gestión.

Por ley, aumentaron las tasas en la Subsecretaría de Trabajo

Como parte del paquete recaudador del gobierno provincial, la Legislatura aprobó una ley que cambia la unidad de medida y valores por los servicios que cobra la Subsecretaría de Trabajo. La norma reemplaza el upaser por el valor JUS. El primero hoy tiene un valor de 1.560 pesos, equivalentes al 1% del salario mínimo vital y móvil. En cambio, el JUS es de 32.267 pesos desde enero.

El oficialismo de Neuquinizate argumentó que las leyes que habían adoptado esta unidad de medida y forma de cobro databan de 1998.

“Claro está que la actividad de la Subsecretaría de Trabajo no es la misma en el año 1998 que en la actualidad. Sólo por dar un ejemplo, en materia de relaciones individuales del trabajo (gestión del conflicto, acuerdos conciliatorios, pago de indemnizaciones, etc.), la autoridad administrativa gestiona casi la misma cantidad de causas que todo el fuero laboral judicial de la provincia del Neuquén”, se argumentó.

El diputado Francisco Lépore de Avanzar indicó que, en enero, la recaudación de la Subsecretaría de Trabajo fue de 12 millones de pesos y evaluó que “con las tasas y el plan de trabajo que se está implementando necesitamos por lo menos triplicar esos valores”. Aclaró que lo que se recauda hoy es “muy poco” no solo por los valores sino, fundamentalmente, por el servicio deficiente que brinda el sector. Por ejemplo, no se hacen inspecciones porque no hay elementos de seguridad para los trabajadores.

“El aumento en la recaudación depende del valor de la tasa pero, centralmente, de mejorar los procesos y la respuesta para que empresas y trabajadores vuelvan a resolver los conflictos en ese ámbito y no todo en el Poder Judicial como ocurre desde el 2015”, dijo.

Cobrarán por rescates en caminos no habilitados

Entre las herramientas que tendrá Rolando Figueroa para sumar recursos al Estado se agregó el cobro por rescates en siniestro viales producidos en caminos no habilitados.

Esta ley se aprobó en la misma sesión extraordinaria en la que se trató la emergencia carcelaria, la facultad para que el Ejecutivo suba las tasas de la ley impositiva incluso más de un 50% y el aumento de las tasas que cobra la subsecretaría de Trabajo.

La norma está dirigida a quienes generen una situación de peligro o daños a bienes o personas transitando por rutas o caminos no habilitados. Busca que estas personas le reintegren los gastos por asistencia médica o rescate al Estado.

El oficialismo también intentó regular las actividades deportivas de aventura en zonas agrestes de la provincia y crear un régimen de sanciones que incluía multas.

Sin embargo, luego de un cuarto intermedio, no logró juntar los votos necesarios para su tratamiento y la propuesta pasó a la comisión observadora permanente.

Será tratada durante el período ordinario de sesiones, que comenzará el viernes 1 de marzo con el discurso inaugural del gobernador.