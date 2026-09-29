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Suspendieron el corte total por obras en la Ruta 23 de Neuquén entre Rahue y Pilo Lil: los motivos y cuándo podría realizarse

El corte iba a durar ocho horas con el fin de continuar con las obras de pavimentación de la Ruta Provincial. Los detalles de la suspensión.

Redacción

Por Redacción

Corte total de la Ruta 23 de Neuquén

Corte total de la Ruta 23 de Neuquén

Esta semana iba a comenzar otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 con el fin de pavimentar el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Las restricciones iban a extenderse durante ocho días, sin embargo se comunicó la suspensión.

Cómo iba a ser el corte y los motivos de la suspensión

La interrupción que respondía a trabajos de voladura vinculados con la pavimentación de la Ruta Provincial 23.

Según el cronograma, la medida tenía previsto iniciar el sábado 26 de septiembre y culminar el sábado 3 de octubre inclusive.

Sin embargo, Vialidad informó la suspensión «hasta nuevo aviso» del corte, debido a que las condiciones del último fin de semana complicaron la situación y cualquier labor en el camino.


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Cuesta del Rahue

Neuquén

Ruta 23

Esta semana iba a comenzar otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 con el fin de pavimentar el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Las restricciones iban a extenderse durante ocho días, sin embargo se comunicó la suspensión.

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