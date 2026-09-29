Suspendieron el corte total por obras en la Ruta 23 de Neuquén entre Rahue y Pilo Lil: los motivos y cuándo podría realizarse

Esta semana iba a comenzar otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 con el fin de pavimentar el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Las restricciones iban a extenderse durante ocho días, sin embargo se comunicó la suspensión.

Cómo iba a ser el corte y los motivos de la suspensión

La interrupción que respondía a trabajos de voladura vinculados con la pavimentación de la Ruta Provincial 23.

Según el cronograma, la medida tenía previsto iniciar el sábado 26 de septiembre y culminar el sábado 3 de octubre inclusive.

Sin embargo, Vialidad informó la suspensión «hasta nuevo aviso» del corte, debido a que las condiciones del último fin de semana complicaron la situación y cualquier labor en el camino.