Suspendieron el corte total por obras en la Ruta 23 de Neuquén entre Rahue y Pilo Lil: los motivos y cuándo podría realizarse
El corte iba a durar ocho horas con el fin de continuar con las obras de pavimentación de la Ruta Provincial. Los detalles de la suspensión.
Esta semana iba a comenzar otra etapa del corte total en la Ruta Provincial 23 con el fin de pavimentar el tramo comprendido entre el puente Rahue y el puente Pilo Lil. Las restricciones iban a extenderse durante ocho días, sin embargo se comunicó la suspensión.
Cómo iba a ser el corte y los motivos de la suspensión
La interrupción que respondía a trabajos de voladura vinculados con la pavimentación de la Ruta Provincial 23.
Según el cronograma, la medida tenía previsto iniciar el sábado 26 de septiembre y culminar el sábado 3 de octubre inclusive.
Sin embargo, Vialidad informó la suspensión «hasta nuevo aviso» del corte, debido a que las condiciones del último fin de semana complicaron la situación y cualquier labor en el camino.
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