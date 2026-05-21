ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Policiales

La Policía de Neuquén secuestró 15 caballos sueltos para prevenir accidentes viales en la Ruta 23

El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil. Las tareas preventivas estuvieron coordinadas por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur.

Redacción

Por Redacción

En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en los corredores provinciales, un operativo multisectorial logró retirar una importante cantidad de animales sueltos que merodeaban peligrosamente sobre la calzada.El procedimiento se llevó a cabo este miércoles (20/05) en la Ruta Provincial N° 23, específicamente en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil.

Las tareas preventivas estuvieron coordinadas por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en colaboración con efectivos de la División Tránsito Junín de los Andes y agentes de la Subsecretaría de Producción.

El procedimiento y resguardo

Durante las patrullas y recorridos estratégicos por la zona, las autoridades localizaron un total de 15 equinos que pastaban a la vera de la ruta, representando un riesgo inminente para los conductores que transitan por este sinuoso tramo.
Ante el peligro latente, el personal actuante procedió de inmediato al arreo y traslado seguro de los yeguarizos.

Los 15 caballos fueron alojados en los corrales de la División Tránsito de Junín de los Andes y quedaron a disposición del Juzgado de Paz local, organismo que determinará las actuaciones legales correspondientes respecto a la propiedad, multas y resguardo de los mismos.

Prevención en las rutas

Este tipo de intervenciones conjuntas entre las fuerzas policiales y los organismos de Producción buscan concientizar a los propietarios de animales sobre la responsabilidad de mantenerlos en espacios delimitados, evitando tragedias viales causadas por la presencia de ganado en la vía pública.


Temas

Caballos

Neuquén

Ruta 23

Secuestro

En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en los corredores provinciales, un operativo multisectorial logró retirar una importante cantidad de animales sueltos que merodeaban peligrosamente sobre la calzada.El procedimiento se llevó a cabo este miércoles (20/05) en la Ruta Provincial N° 23, específicamente en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén