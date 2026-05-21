La Policía de Neuquén secuestró 15 caballos sueltos para prevenir accidentes viales en la Ruta 23
El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil. Las tareas preventivas estuvieron coordinadas por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur.
En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en los corredores provinciales, un operativo multisectorial logró retirar una importante cantidad de animales sueltos que merodeaban peligrosamente sobre la calzada.El procedimiento se llevó a cabo este miércoles (20/05) en la Ruta Provincial N° 23, específicamente en el sector conocido como Cuesta Pilo Lil.
Las tareas preventivas estuvieron coordinadas por personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, en colaboración con efectivos de la División Tránsito Junín de los Andes y agentes de la Subsecretaría de Producción.
El procedimiento y resguardo
Durante las patrullas y recorridos estratégicos por la zona, las autoridades localizaron un total de 15 equinos que pastaban a la vera de la ruta, representando un riesgo inminente para los conductores que transitan por este sinuoso tramo.
Ante el peligro latente, el personal actuante procedió de inmediato al arreo y traslado seguro de los yeguarizos.
Los 15 caballos fueron alojados en los corrales de la División Tránsito de Junín de los Andes y quedaron a disposición del Juzgado de Paz local, organismo que determinará las actuaciones legales correspondientes respecto a la propiedad, multas y resguardo de los mismos.
Prevención en las rutas
Este tipo de intervenciones conjuntas entre las fuerzas policiales y los organismos de Producción buscan concientizar a los propietarios de animales sobre la responsabilidad de mantenerlos en espacios delimitados, evitando tragedias viales causadas por la presencia de ganado en la vía pública.
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