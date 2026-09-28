Primavera en Villa Pehuenia Moquehue: nieve, bosques, presencia en la FIT y cuánto cuesta una escapada

La araucaria es una de las especies que mantiene su presencia durante todo el año.

En Villa Pehuenia Moquehue, la primavera no llega de golpe. Se asoma, se toma su tiempo. Todavía hay nieve, y sin embargo, el sol pega diferente, los días se estiran y en el bosque algo empieza a moverse.

Los ñires todavía no tienen las hojas formadas, pero ya preparan ese verde flúo, casi eléctrico, que entre octubre y noviembre transforma el paisaje y deslumbra a quien lo ve por primera vez. Por ahora, el bosque convive con la nieve que queda, con el coihue siempre verde, la araucaria impasible y ese primer indicio de vida nueva que todavía no termina de asomar.

También cambia el aire. Después de la nieve queda el perfume de la tierra húmeda, la resina y el frío de la cordillera. Esas pequeñas señales anuncian que la estación cambia, aunque la montaña todavía conserve buena parte de su invierno.

El cerro todavía tiene nieve

Para quienes quieren aprovechar la temporada, el Parque de Nieve Batea Mahuida permanece abierto hasta el 4 de octubre. Algunas nevadas en la última semana y las condiciones permiten disfrutar de la montaña con esquí, snowboard, trineos, escuela y alquiler de equipos.

Además, todavía rigen los precios de temporada baja. Para turistas, el pase diario cuesta $50.000 y el medio día $42.000, mientras que el sector de trineos tiene un valor de $5.000 por persona. Para residentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala, el día completo cuesta $46.000 y el medio día $25.000. El alquiler de equipos tiene un valor de $35.000 por día y $28.000 por medio día. Los peatones tienen entrada y estacionamiento gratuitos al igual que el pase de los jubilados y personas con CUD no abonan.

Batea Mahuida extiende su temporada hasta el 4 de octubre

El ascenso a la cumbre del Batea Mahuida es una experiencia de intensidad alta, de unas 4 horas de duración, con un valor de $100.000 por persona, que incluye guía local, chiwas, bastones, colación con infusión caliente y alfajor artesanal, y seguro.

También hay beneficios para clientes del BPN: hasta 12 cuotas sin interés, hasta 25% de ahorro en combustible los martes y hasta 25% en gastronomía los miércoles.

El bosque despierta

Cuando la nieve comienza a retirarse de los senderos más bajos, caminar por el bosque permite descubrir otra Villa Pehuenia. El suelo todavía conserva humedad, la luz se filtra entre coihues y araucarias y los colores aparecen de a poco, como si el paisaje estuviera encendiendo sus luces una por una.

También cambian los sonidos. Las aves empiezan a ocupar nuevamente el lago y el bosque, y sus cantos y llamados acompañan una época vinculada con la llegada y la reproducción. Caminar sin apuro, escuchar y mirar entre los árboles es una de las maneras más simples de descubrir esta transición.

La araucaria es una de las especies que mantiene su presencia durante todo el año.

El lago, desde adentro

Otra forma de mirar el paisaje es desde el agua. Desde el Muelle Turístico parten las excursiones por el lago Aluminé, una navegación de una hora que permite descubrir la transparencia del agua y los reflejos de los coihues y las araucarias sobre la superficie.

A medida que la embarcación avanza aparecen la Península, pequeñas islas y playas de arena gris y blanca. Durante el recorrido, el guía comparte historias del lago, el volcán y la región, mientras el aire frío de la cordillera acompaña la navegación.

El lago Aluminé es otra de las formas de descubrir el paisaje.

La salida es a las 12.30, dura una hora y cuesta $50.000 por persona pagando con débito, tarjeta o transferencia. En efectivo, el valor promocional es de $40.000. Los menores de 10 años abonan la mitad y no se aceptan mascotas.

Septiembre tiene algo que después se pierde: todavía no llegó todo el mundo. La montaña conserva nieve, algunos senderos empiezan a liberarse, el bosque cambia lentamente y los días ya tienen otra duración. Es una época de transición, cuando Villa Pehuenia-Moquehue todavía guarda algo del invierno mientras empieza a mostrar lo que traerá la primavera.

Una mesa para compartir

Hay algo especial en sentarse alrededor de una mesa: siempre parece haber lugar para alguien más. Con esa idea, el 10 y 11 de octubre, el Muelle Turístico de la villa será escenario de la primera edición de A LA MESA!, una feria que reunirá a productores, cocineros, elaboradores y emprendedores locales para mostrar lo que se hace en este rincón de la cordillera.

Durante las dos jornadas habrá degustaciones, presentaciones y maridajes, con una propuesta que recorrerá sabores muy diferentes: cervezas artesanales, gin y vermut, pastas, pescados, quesos, embutidos, productos a base de piñón, alfajores, helados y otras elaboraciones. La gastronomía estará acompañada por artesanías, arte y música en vivo, con el lago Aluminé como parte del paisaje.

Descubrir, entre sabores las historias de quienes producen.

Y habrá una protagonista especial: una mesa de unos 15 metros de largo, que será intervenida en vivo por artistas locales. Cada módulo sumará trazos, formas y colores hasta convertirse en una única obra.

Un hospedaje para dos el próximo fin de semana sale $72.000 (Booking).

Villa Pehuenia Moquehue también dijo presente en la Feria Internacional del Turismo, mirá.

Villa Pehuenia Moquehue estuvo presente el fin de semana en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que reunió en Buenos Aires a destinos, empresas y delegaciones de todo el país y del mundo. Desde el Stand 1120 del Pabellón Nacional, dentro del espacio del Ente Patagonia, el equipo de Turismo presentó los atractivos del destino, respondió consultas y acercó a visitantes y operadores las propuestas de la aldea de montaña.

Durante las jornadas abiertas al público también hubo degustaciones de productos elaborados con piñón, presencia de Piñoncito, presentación de la próxima Fiesta Nacional del Chef Patagónico y un sorteo de paquetes turísticos con alojamiento, gastronomía y experiencias en la naturaleza.