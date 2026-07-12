Protección al Consumidor imputará a empresa de telefonía por severas fallas en el interior neuquino

El gobierno detectó deficiencias del servicio y falta de respuestas de la empresa de telefonía (Neuqueninforma)

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor inició un proceso de imputación contra la empresa de telefonía celular Movistar, tras constatar graves e históricas deficiencias en las prestaciones de telefonía móvil e internet en diversas localidades del interior de Neuquén.

La medida se activó luego de reiteradas denuncias de vecinos y jefes comunales de la región cordillerana y la zona de Vaca Muerta.

Los problemas de conectividad afectan de manera directa el desarrollo de las vacaciones de invierno en destinos clave para el turismo provincial, una actividad que el Ejecutivo neuquino busca consolidar como eje de la reconversión productiva.

Un servicio básico que afecta al turismo y al home office

La fiscalización en el territorio permitió verificar que las fallas de la prestataria complican tanto las gestiones comerciales de los residentes como la experiencia de los visitantes.

Desde el organismo explicaron que la conectividad pasó a ser una infraestructura indispensable para el sector turístico, considerando que la mayor parte de las reservas y servicios se tramitan de forma digital.

«Tener el servicio de telefonía móvil e internet es casi un servicio básico que las localidades tienen que tener», señaló Pablo Tomassini, director provincial de Defensa del Consumidor, quien advirtió que la falta de inversión corporativa empaña el esfuerzo del Estado neuquino en la promoción de los destinos y la mejora de rutas.

A su vez, el funcionario remarcó que las falencias tecnológicas impactan de lleno en el perfil del turista actual, que en muchos casos requiere un ancho de banda estable para continuar con sus obligaciones laborales bajo la modalidad de home office mientras viaja con su familia.

Localidades afectadas y falta de respuesta corporativa



El relevamiento de los inspectores provinciales determinó que la interrupción y baja calidad de la señal de Movistar impacta en una amplia franja del territorio que incluye a:

Villa Pehuenia

Aluminé

Caviahue

Copahue

Loncopué

Las Lajas

Además de los inconvenientes técnicos en las antenas, la imputación hace eje en el trato digno al usuario y la falta de información oportuna. Según detalló Tomassini, la firma carece de oficinas de atención física en los sectores afectados para que los damnificados asienten sus reclamos, y las compensaciones automáticas que ofrece la empresa en las facturas resultan insuficientes para solucionar el problema de fondo.

Multas millonarias y la obligación de pagar para apelar



A diferencia de las actuaciones regulatorias habituales que dependen de organismos nacionales como el Enacom, la Provincia intervino a través de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.

Al haber sido los propios inspectores estatales quienes labraron las actas en las localidades, el expediente adquiere un carácter colectivo, representando a la totalidad de los usuarios damnificados de la región.

Con el marco regulatorio vigente, el rango de las sanciones económicas que podría recibir Movistar oscila entre media y 2.100 canastas básicas alimentarias, lo que equivale a un tope de casi 3.000 millones de pesos.

Para evitar las habituales dilaciones judiciales de las grandes compañías, las autoridades confirmaron la aplicación rigurosa de un cambio de criterio administrativo implementado a comienzos de junio de este año. Bajo la premisa de que la empresa prestataria estará obligada a abonar la multa de manera efectiva antes de poder interponer cualquier recurso de apelación ante la Justicia.