Se demora el acuerdo electoral entre LLA y el PRO: internas, cruces y tensiones en medio de las negociaciones

Las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para darle forma a un acuerdo electoral no solo no comenzaron, sino que se enroscan con el correr de los días. A casi una semana de que Mauricio Macri aceptara la propuesta del presidente Javier Milei y designara un equipo para negociar listas conjuntas, los avances fueron nulos y se multiplican los cruces e internas.

Por ahora, el Gobierno no acusó recibo del mensaje de Macri y no muestra apuro en destrabar el acuerdo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro cerrado con dirigentes libertarios en la ciudad balnearia de Mar del Plata y, pese al alto grado de expectativa, eludió referirse a la alianza con el PRO.

La hermana de Milei y armadora nacional de La Libertad Avanza se limitó a responder preguntas de dirigentes, militantes y vecinos, fuera del alcance de la prensa. Destacó el apoyo a la gestión y los logros obtenidos, pero no dio precisiones sobre la convivencia con el macrismo ni tampoco sobre su eventual candidatura por la Ciudad de Buenos Aires.

Las definiciones políticas corrieron por cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el legislador bonaerense y presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja, quienes moderaron el entusiasmo.

“Tenemos las mismas ideas. Seguramente vamos a trabajar juntos y está la voluntad de hacerlo, pero falta tiempo todavía y es una falta de respeto hablar de listas en estos momentos”, dijo Menem. “No vamos a hacer un pacto solo para ganar una elección, porque sabemos después lo que pasa”, señaló Pareja.

Presión de Bullrich

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a ejercer presión. Tras haber afirmado que Macri debe definir “si es oficialista u opositor”, marcó un nuevo contraste con el exmandatario al recordar el momento en que ella decidió rápidamente apoyar a Milei en el balotaje contra Sergio Massa en 2023, mientras el expresidente (según su relato) prefería tomarse un tiempo para tomar la decisión.

Milei salió a elogiar la determinación de Bullrich. “Definamos grandeza. Muchas gracias Patricia Bullrich por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal. Actitudes como la suya son las que permiten que estemos haciendo el mejor gobierno de la historia argentina”, destacó el presidente.

Su ahora ministra le respondió con lo que pareció una arenga al PRO: “Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias”.

Interna PRO

En medio de las idas y vueltas, el PRO volvió a quedar atrapado en una interna por un duro comunicado difundido este lunes, en el que criticó la exclusión del Presupuesto 2025 del temario de las sesiones extraordinarias y denunció una “visión autoritaria” y una “falta de vocación de diálogo” por parte del Gobierno, con el que simultáneamente busca un acuerdo electoral.

Según trascendió, ni los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), y ni siquiera el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, fueron consultados sobre el contenido ni el tono del mensaje encabezado por Macri, que introdujo ruido en la relación con La Libertad Avanza.

En tanto, el perfil de la red social X atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo respondió con malestar hacia el PRO: “Les decís ‘vengan, son bienvenidos’ y te contestan con una comisión de notables, condiciones y una evaluación de gestión. Era más fácil, campeón. ‘Ahí estaremos’. Pero no, porque priman los intereses de facción por sobre los intereses de la Nación”.

Dentro del PRO conviven posiciones más y menos extremistas. El diputado bonaerense Diego Santilli, por ejemplo, alienta un acuerdo para derrotar al kirchnerismo en el principal distrito del país. “Tenemos la experiencia del 2023, que se perdieron 15 intendencias por ir divididos”, recordó el legislador, que encabezó la lista de diputados en 2021 y este año renueva mandato.

En cambio, el también diputado Fernando Iglesias (CABA) le quitó dramatismo a la definición. “Mi opinión es que es mejor ir en listas conjuntas. Me parece importante dar un mensaje de unidad de las fuerzas que están a favor del cambio, a pesar de sus diferencias. Pero tampoco hago una cuestión fundamentalista. No me parece que si vamos en listas separadas se acabe el mundo”, manifestó.

También habló en una línea similar la diputada chubutense Ana Clara Romero, la representante del gobernador Torres en la “mesa chica” conformada por Macri para negociar las candidaturas. “Hasta ahora no hemos tenido una respuesta. No vamos a forzar nada. Si nos plantean acuerdos parlamentarios serán así y no electorales, donde competiremos y tendremos representantes que privilegien los intereses de la provincia”, dijo.

“No es una preocupación principal en estos momentos para nosotros el tema electoral. La posición de Nacho es que, si realmente hay una propuesta superadora para resolver los problemas de los argentinos, nosotros tampoco vamos a especular. Ahora en términos de necesidad política, estamos tranquilos y para competir”, enfatizó.