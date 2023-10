Segundo debate presidencial 2023: Massa habló del envío de fondos de las jubilaciones de ISSN para Neuquén

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se refirió a Neuquén en el segundo debate presidencial 2023. Lo hizo en referencia al pedido de envió de fondos para la cajas jubilatorias provinciales.

«Sergio, ¿por qué no cumplis la ley y no nos pagas a las provincias que no transferimos las cajas -que son 12-«, lanzó el candidato Juan Schiaretti en referencia a la obligación de giro de fondos a las provincias que no efectuaron el giro de las cajas provinciales.

Por su parte, Massa contestó: «Decidimos ampliar lo que enviamos al presupuesto para establecer un mecanismo que actualizaciones automático para que la caja de jubilaciones de Córdoba y Neuquén tengan su mecanismo y así reciban los fondos que garanticen a los jubilados provinciales el dinero que pone la Nación todos los meses».

Durante el paso de Massa por la provincia, el gobernador Gutiérrez aprovechó el acto para volver a reclamarle el financiamiento de ANSES para el ISSN. La última vez que se le enviaron recursos a la caja fue en el 2018 y, desde entonces, el rojo se viene cubriendo solamente con dinero de la Tesorería provincial.

El gobierno de Neuquén viene presentando permanentemente recursos administrativos contra la Anses para reclamarle el pago de la asistencia financiera. La provincia considera un trato discriminatorio, ya que de 13 cajas que no fueron transferidas a la Nación, hay diez que están recibiendo fondos y tres que no.

Según aseguró el mandatario neuquino en junio, por los 27.000 millones de rojo que se calculan para fin de año, la Anses debería transferir, al menos, la mitad, es decir unos 13.500 millones de pesos.