Sergio Massa acepta una «mesa política» nacional «pero no pública»

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa justifica un “debate sano” en el Frente de Todos aunque reniega de la exposición. “Debe darse puertas adentro”, remarcó. Acepta la alternativa lanzada de una “mesa política” en el oficialismo nacional. “Si, pero no pública”, advierte enseguida que “el problema es generar preocupación que nuestras opiniones distintas pueden originar la fractura”.

Durante su presencia en Viedma, Massa habló en exclusiva con RÍO NEGRO, compartiendo su mirada de la política rionegrina, a pesar que siempre se concentró en el presente y esquivó cualquier referencia del próximo proceso electoral.

Definió de “convivencia muy sana” con JSRN y contó que reunió a su dirigencia del FP para plantearle que “se ordenen”.

¿Cómo se puede bajar la tensión dentro del oficialismo?

-El debate no nos tiene que asustar, en la medida que enriquezca. La Argentina vive una etapa de coaliciones. En el Frente de Todos existen coincidencias en relación al rumbo del país, pero también se generan tensiones en algunas situaciones para resolver problemas. Yo igual creo que el debate debe darse puertas adentro, y los trapitos se lavan en casa.

¿Y más qué puede hacer?

-Hacer entender que el debate sano y puertas adentro es suficiente.

¿La propuesta de la mesa política puede ser otra opción?

-Si, la comparto en la medida que esa Mesa no sea pública. El problema es no generar preocupación al votante que confío y advierta que opiniones nuestras distintas puedan originar la fractura de la unidad. La unidad por si misma es un valor por estar alrededor de un proyecto de país en desarrollo y en contra de la unidad del proyecto de un país donde gano la patria financiera.

¿El elector del FdT está decepcionado?

-El elector siente que no hemos llegado a cumplir con todos nuestros compromisos y, por eso, hay que trabajar este año y medio para cumplir con lo que falta.

Foto: Marcelo Ochoa

¿La vinculación con JSRN es muy buena, según lo que se advierte?

-Hay una convivencia muy sana en Río Negro, desde el Frente Renovador, y en la Cámara, con el FdT. No coincidimos en todo, pero implica la enorme capacidad de hablar para buscar soluciones a los problemas.

¿Inmejorable base para compartir proyecto en el 2023?

-No estoy pensando en el 2023.

¿Pero, recién Ud participó de su encuentro partidario con dirigentes del Frente Renovador?

Si, pero fue una reunión con diferentes dirigentes que expresan sus pertenencia al FR de manera desordenada entonces los junté para decirle que se ordenen porque siempre con el orden se gana en resultados.

¿Piensan, en Río Negro, un proyecto propio para el 2023?

-Somos parte del FdT y, como eso, vamos a tomar la decisión en el colectivo.

¿Las PASO es el camino para resolver candidaturas nacionales del FdT?

Antes de pensar en el 2023, nuestro principal objetivo ahora es cumplir con el contrato del 2019.

Existió un intento de alianza electoral con Alberto Weretilneck y JSRN en el 2015. ¿No ocurrió, será el año próximo?

-Soy amigo de Alberto (Weretilneck) y con Pedro, más que amigo, tengo un profundo respeto y cariño…

¿Como Ud ha expresado “relaciones humanas”, y que pueden abrir otras coincidencias?

-Las relaciones humanas, a veces, no te ponen en el mismo lugar político. Si son importantes y ayudan mucho para resolver problemas. De Weretilneck aprendí mucho de los productos del Alto Valle, como también, de la conectividad de Bariloche con Alejo (Ramos Mejia), y de Pedro del Tren Patagónico.

¿Parece que aquel frustrado acuerdo no tuvo efectos negativos? ¿O no permanecieron?

-No hay que vivir del pasado y con las peleas no se puede construir para el futuro. Deben plantearse, cara a cara, lo que se piensa en cada momento y así se generan las relaciones maduras, que permiten sostener los vínculos en el tiempo.

Alquileres y Tren Patagónico

Habló de la participación de las provincias en la cuestión de los alquileres cuando en Diputados se analizan reformas a la ley. ¿Cómo es esa propuesta?

-La Legislatura deben intervenir porque el Congreso puede definir la estructura civil, pero después la Provincia debería resolver regímenes de incentivos, a partir de cada realidad, porque no es lo mismo alquilar en Bariloche que Viedma o Roca, en ofertas o en poder adquisitivo. Es una mirada federal para analizar el problema de viviendas y salir de la discusión alrededor del Obelisco.

¿Las modificaciones se tratarán en junio en Diputados?

-Debe ser cuánto antes.

¿Cuál es el objetivo en la ampliación de la conectividad del Tren Patagónico?

-El ministro (de Transporte, Alexis Guerrera) y el presidente Fernández tienen el objetivo que el Patagónico tenga el próximo año la inversión de la Nación y la Provincia para cumplir con el servicio de Bahía Blanca a Patagones, y seguir a Bariloche.

¿Se sabe qué inversión sería necesaria?

-En Nación y la Provincia se está trabajando en eso.