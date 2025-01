Sesiones extraordinarias: el Gobierno, el PRO y la UCR acordaron empezar en febrero la discusión en comisiones

El Gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso acordaron arrancar a principios de febrero con las reuniones de comisión, en el marco del período de sesiones extraordinarias que formalmente empezó el pasado lunes 20. “El 4 y 5 de febrero comenzarán las comisiones, el 6 podría ser el primer debate en el recinto de Diputados y el 11, el segundo”, informaron fuentes de jefatura de Gabinete.

La reunión presidida por Guillermo Francos se desarrolló esta tarde en Casa Rosada, con el objetivo de fijar una hoja de ruta sobre el temario de las extraordinarias.

La suspensión (o eliminación) de las PASO asoma como el principal objetivo que se propone el oficialismo para las extraordinarias que finalizarán el 21 de febrero. La aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, atribución exclusiva del Senado, es la otra gran meta que se propone cumplir el oficialismo.

Las prioridades del Poder Ejecutivo fueron explicitadas en reunión con los jefes de bloques aliados en la Cámara de Diputados. Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario, fue el primero en salir de la reunión, que duró menos de una hora.

De la cumbre participaron Martín Menen (titular de Diputados), el jefe del bloque del Pro, Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, jefe del grupo radical cercano al oficialismo, y Oscar Zago, del MID. A la reunión también había sido invitado Encuentro Federal, liderado por Miguel Angel Pichetto, bloque que respondió que la convocatoria debió haber sido en el Congreso y no en la Casa Rosada.

“Los tres bloques planteamos lo mismo”, dijo Zago a la prensa, tras la reunión, en relación al reclamo al gobierno nacional por dejar afuera del temario el Presupuesto 2025.

“Dio la impresión que el jefe de gabinete quiere llegar a un entendimiento”, sostuvo Ritondo y admitió que “no hubo ningún compromiso de parte del gobierno” sobre un eventual tratamiento futuro del presupuesto.

“La semana que viene el Gobierno buscará más consensos; nosotros presentaremos algunas propuestas de modificaciones a los proyectos”, informó Ritondo sobre las extraordinarias.

“Mantenemos el rumbo de un bloque que coopera, pero que puede tener diferencias”, dijo De Loredo. Confirmó que las comisiones empezarán a sesionar la primera semana de enero, y el “6 de febrero será la primera sesión, y la semana que sigue, la segunda”.

El diputado radical dijo que en la reunión dejó “dos planteos centrales de la UCR”. Hizo referencia a “la preocupación por no tener presupuesto y propusimos aprobar el proyecto del gobierno a libro cerrado. La opción no puede ser el ‘no presupuesto’. Y lo segundo que planteamos, aunque no está en las extraordinarias, es bajar las retenciones al campo”.

En la reunión se acordó que la semana que viene se reúnan los asesores de los bloques para empezar con discusión de los proyectos, en la antesala de las reuniones de comisión. El gobiernes aspira a avanzar en las negociaciones para sumar aliados.

El Gobierno necesita más apoyo para la reforma electoral

Previo a la reunión, Francos aludió a un posible acuerdo con el peronismo respecto a la reforma electoral. “En el tema de eliminación de las PASO creemos que podría haber acuerdo no solamente con los bloques más amigos, sino también con la oposición más fuerte, con el bloque de Unión por la Patria”, reconoció Francos a radio Rivadavia.

El oficialismo hace números y sabe que aún debe juntar más voluntades que el PRO y parte de la UCR para avanzar con la reforma electoral: la derogación de las primarias obligatorias necesita la mayoría especial de 129 votos.

“El oficialismo va a tener que articular con otros bloques, porque con los votos del PRO, la UCR y el MID, no llegan”, admitió el jefe de los diputados macristas.

“El gobierno dijo que insistirá por la eliminación (de las PASO). Nosotros vamos a decidir la semana que viene. En CABA fuimos por la suspensión y los gobernadores también están de acuerdo con la suspensión”, evaluó Ritondo.

Los dichos de Francos, sin embargo, se chocan con las declaraciones públicas que hizo el jefe del bloque kirchnerista en diputados, Germán Martínez, quien manifestó que Unión por la Patria no abriría negociaciones con el oficialismo si no se incorporaba el proyecto de Presupuesto 2025 al temario de extraordinarias, algo que no ocurrió.

Sobre el proyecto denominado “Ficha Limpia” el rechazo del peronismo es absoluto. “Nosotros lo rechazamos de plano”, anunció el diputado nacional Eduardo Toniolli, que integra el Movimiento Evita.

Dijo que el proyecto solo busca impedir una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual expresó: “No sé si tiene la voluntad de ser candidata, pero tiene que tener ese derecho”.