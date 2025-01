Sesiones Extraordinarias: Guillermo Francos se reunió con el PRO y la UCR para definir la agenda

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó una reunión clave en la Casa Rosada con los principales referentes de los bloques del PRO y la UCR en la Cámara de Diputados, en un encuentro que se extendió por aproximadamente una hora, este martes.

El objetivo fue acordar los proyectos que se debatirán durante las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei. A la cita asistieron Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, Rodrigo De Loredo, titular del bloque de la UCR, y Oscar Zago, del MID, entre otros actores políticos.

Según Infobae, la reunión comenzó pasadas las 15:30 y también contó con la participación de Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y Martín Menem, presidente de la Cámara Baja. La agenda de los proyectos clave que el Ejecutivo pretende impulsar fue el tema central de discusión.

Sin embargo, el gran ausente de la jornada fue Miguel Ángel Pichetto, líder de Encuentro Federal. A pesar de haber sido convocado, Pichetto anticipó que no asistiría, argumentando que las conversaciones deberían tener lugar en el Palacio Legislativo.

El PRO votará a favor el proyecto de Ficha Limpia, adelantó Cristian Ritondo

Antes de ingresar a la reunión, Cristian Ritondo habló con la prensa y adelantó que el PRO apoyará sin reservas el proyecto de Ficha Limpia. «Absolutamente, sin ningún reparo. Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos», explicó el legislador.

También se le consultó sobre las supuestas fugas dentro del PRO, a lo que Ritondo respondió: «No hay fugas del PRO a LLA. Valenzuela ya estaba ido. Montenegro no. Hablo con los intendentes y no hay fugas. Unirse con LLA es otra discusión, en provincia de Buenos Aires creo que es necesario ir juntos para ganarle al kirchnerismo».

Consultado sobre si Mauricio Macri debería ser candidato a senador, Ritondo aseguró: «Depende de él».

El Gobierno está tratando de concretar una reunión similar con los bloques del Senado dialoguistas

En paralelo, el Gobierno está gestionando una reunión similar con los bloques dialoguistas del Senado, con la intención de avanzar en la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

Aunque Lijo cuenta con el dictamen favorable, la designación de García Mansilla enfrenta mayores resistencias. De no conseguirse el respaldo necesario, el presidente Milei podría optar por nombrarlo por decreto.

Para evitar este escenario, Guillermo Francos busca reunir a los principales referentes de la oposición dialoguista en el Senado, entre ellos Eduardo Alejandro Vischi (UCR) y Luis Juez (PRO), quien ha mostrado una postura más cercana al oficialismo.

Se espera que la reunión con estos dirigentes sea fundamental para desbloquear la aprobación de los pliegos. En el Gobierno también no descartan extender la invitación a otros líderes del interbloque «Provincias Unidas», como Carlos «Camau» Espínola (Unidad Federal) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), entre otros.

Francos, acompañado por su vice del Interior, Lisandro Catalán, y por los senadores libertarios Ezequiel Atauche y Bartolomé Abdala, confía en que este encuentro permitirá destrabar la situación en el Senado y facilitará la aprobación de los pliegos de Lijo y García Mansilla.

El Senado también discutirá durante las sesiones extraordinarias otros proyectos clave

El Senado también discutirá durante las sesiones extraordinarias otros proyectos clave, como la ley anti-mafia, que ya tiene media sanción en Diputados, y la reforma política que incluye la eliminación de las PASO, entre otros.

El Gobierno tiene como objetivo que todas estas medidas sean aprobadas antes del 21 de febrero, cuando finaliza el periodo extraordinario convocado por Milei, con miras a un segundo año parlamentario más fluido, en el que se abordarán nuevos proyectos.