Aborto en EE.UU: «Es asombroso, aberrante y tenemos que estar alerta», dijo la rionegrina Marta Milesi

Tras la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que el viernes revocó el derecho federal al aborto y abrió la chance para que muchos estados aprovecharon para prohibir las interrupciones del embarazo en sus territorios, el tema se volvió una preocupación en muchos lugares del mundo.

Desde Río Negro, Marta Milesi, ex legisladora y política rionegrina que trabajó e impulsó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva provincial, opinó que «es aberrante y ridículo que a 50 años de la jurisprudencia, la quiten. Ninguna de las mujeres de Estados Unidos en estado de fertilidad, ha vivido hasta hoy en una situación de no poder realizar esta práctica. Es muy preocupante porque es volver hacia atrás, hacia siglos pasados y evidentemente es un avance de la derecha conservadora a nivel mundial. Después de tanta lucha, venir a borrar derechos que estaban establecidos hace 50 años es aberrante», sostuvo en diálogo con la radio del diario Río Negro.

¿Hay chances de que se replique en otras partes del mundo? «Es preocupante. Espero que en la Argentina, con lo que nos ha costado lograr esto, no ocurra. No debemos confundirnos: esto se logró con la lucha que no nosotras, las mal llamadas brujas, hemos hecho. Nosotras sólo hemos podido sembrar una semilla que recogieron y lograron hacer crecer nuestros nietos y nietas; esta lucha se ganó en la calle. Eso me alienta. Pero debemos abrir los ojos porque para que aparezcan los Milei, quiere decir que hay algo que nosotros no estamos haciendo bien», dijo Milesi. «Nosotros tenemos que estar atentos. Esto es una política de derechos humanos y de quienes hemos entendido que tenemos que trabajar aun desde las diferencias por nuetsras coincidencias. Y quienes militamos dentro de los partidos políticos, debemos trabajar muchísimo para evitar que esto pase. Porque a veces, por cuestiones de ganar votos, se puede cambiar esto. Yo no lo voy a permitir», aseguró.

