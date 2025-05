Esto es en off: la política regional en los pasillos

El intendente que llamó a la desgracia

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, publicó una foto de un camión del BPN y un equipo vial tipo oruga en su caja. “Nieve venite, no te tenemos miedo”, escribió y sin solución de continuidad los auspiciantes, el gobierno y el banco. Al otro día se supo que era una ambulancia para usar en la nieve. ¿Lo sabía Oscar?

Una ambulancia con oruga fue convocada por el intendente. Lo mejor sería que no se requiera su uso (gentileza)

El otro Omar Gutiérrez vive en Huincul

El Omar Gutierrez de Plaza Huincul fue saludado a los gritos por el gobernador en el acto aniversario

Acto aniversario de Plaza Huincul. El gobernador Rolando Figueroa en el escenario observa a un vecino que desfila por la calle San Martín, lo saluda y le grita: “Omar Gutiérrez, viste que me acordé”. El aludido se siente observado y, muy contento, contesta el saludo. Todos dijeron que era el otro Omar Gutiérrez.

El corregido blooper de la secretaria

La secretaría de Ambiente de la Provincia publicó fotos de animales que no son de Neuquén, y de los que son, tenían paisajes de otros lugares como Torres de Paine. Fue en ocasión del Día del Animal. En redes hubo comentarios maliciosos. Leticia Esteves, luego, hizo una seguidilla de imágenes de canes y gatos bien neuquinizados.

La cumbre había sido por otra cosa

El excandidato a presidente por Libres del Sur, Jesús Escobar, inició un programa de radio en Neuquén y el primer invitado que tuvo fue el excandidato a gobernador por el Frente de Todos y Unión por la Patria, Ramón Rioseco. El intendente de Cutral Co no se quiso perder dialogar sobre política con don Jesús y era esa la razón por la que se habían reunido en la comarca.

El excandidato a presidente de Libres del Sur Jesús Escobar estrena trabajo en radio.

Dicen que Rolo disfraza a los peronistas

Después del acto del sábado pasado en Mariano Moreno con los peronistas que no comulgan con Oscar Parrilli y Darío Martínez y que se fueron con Rolando Figueroa, hubo repercusiones. Es como en el MPN cuando Figueroa se cortó por afuera e hicieron dos actos en los que el protagonista era el “traidor” y no el candidato que iban a llevar. La repercusión más fuerte fue la del diputado Darío Peralta quien se preguntó si el gobernador tenía tanto miedo al peronismo que se animaba a disfrazar de peronistas a gente de entorno. El mensaje es que son la oposición porque gobierna para apoyar a Javier Milei y le tiran el nombre de Lucila Crexell y Osvaldo Llancafilo. El mensaje, obvio, va dirigido a los peronistas que están en el gobierno de Rolo a quienes censuran su origen. Así no Darío, porque no van a volver más.

El funcionario se quedó sin público



El subsecretario de Cultura Oscar Sarhan hizo abuso de su creatividad para invitar a un ciclo de música. En un video con sus perros de fondo invitó a un evento y de repente los canes huyen como asustados. Entonces, dice: “Bueno, me quedé sin público”, con tono humorístico, para el nuevo espectáculo.

Un abuso de creatividad del funcionario que se le espantaron los canes

Río Negro

Larga vuelta para llegar a Chile

El titular de Minería, Joaquín Aberastain Oro, tuvo que hacer un largo periplo para llegar a un evento del rubro en Santiago de Chile. Su viaje incluyó tramo terrestre en vehículo oficial de Roca a Neuquén; vuelo a Buenos Aires y de ahí otro trayecto a la capital trasandina. Fueron 7 días de viáticos y poco descanso.

Ambiente y Minería se equipan con 4×4

El Gobierno a través de Río Negro fiduciaria lanzó dos licitaciones para la compra de nueve camionetas 4×4 para las secretarías de Ambiente y Minería, ambas dependientes de la cartera de Energía. El presupuesto oficial total es de 422 millones de pesos. El 20 de mayo se conocerán las concesionarias que compulsen.

La renovación o la experiencia política

El zoom de Silvia Horne del nuevo frente tuvo diálogos curiosos. Existieron rechazos a la falta de renovación, salvo una voz. “La experiencia también vale”, reaccionó el titular de PARTE, Ernesto Montecino Odarda. Un partícipe comentaría después que parecía una defensa de la legisladora Magdalena Odarda, su madre, también presente.

Los roles cruzados o extralimitados

El anuncio de las paritarias estatales para el 15 lo hizo Rodolfo Aguiar, de ATE. Ayer, en Bariloche, el gobernador Weretilneck adelantó que la sesión legislativa será el 22 de mayo, anticipando que se tratará el acuerdo de Río Negro con el consorcio petrolero de Vaca Muerta Sur.

Unter en proceso interno y una salida de fuerte impacto

La exsecretaria general de Unter, Sandra Scheironi renunció a la Agrupación Arancibia -que conduce el gremio. Lo hizo con una fuerte denuncia, a pocos meses de la elección de la próxima conducción. Bajo el título Con enorme pesar, la dirigente explica su decisión después que sus planteos sobre “situaciones” que “atentan contra el proyecto político gremial” y que “no observando cambios ni expectativas de ser escuchada”. Reafirmó que sus diferencias son “políticas, éticas y morales” por “no coincidir con sus definiciones.

Este alejamiento tendrá su impacto en el oficialismo, unidad Azul-Arancibia, cuando debe resolver su propuesta para las próximas elecciones sindicales.

Una charla política rionegrina en la Feria del Libro

El domingo, el día de las elecciones municipales, el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria no estuvieron en Río Negro. Ambos disertaron en la Feria del Libro, invitados por el Banco para la América Latina y el Caribe (CAF). Disertaron en distintos momentos, pero se cruzaron y tuvieron oportunidad para conversar.