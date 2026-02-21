“Lo volvería a hacer”: Florencia Carignano defendió su accionar en Diputados durante el debate por la reforma laboral

La Libertad Avanza pidió su expulsión por presunto “sabotaje” en el inicio de la sesión.



La diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Carignano, defendió su accionar durante el inicio del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados y afirmó que «lo volvería a hacer”. La legisladora fue filmada desconectando cables y dispositivos técnicos antes de que comenzara la sesión.

El episodio generó la reacción de La Libertad Avanza, que pidió su expulsión por presunto “sabotaje”. La diputada sostuvo que el foco debía estar puesto en el contenido del debate y no en lo ocurrido con los dispositivos.

Reforma laboral en Diputados: tensión, quórum y acusaciones por el reglamento

En diálogo con Radio 10, Carignano explicó que su gesto fue una respuesta al clima previo a la sesión. “Lo volví a poner a los dos minutos”, aseguró sobre los equipos desconectados y negó que se tratara de un intento de obstaculizar el debate legislativo.

Al ser consultada sobre su conducta, insistió: “¡Lo volvería a hacer! Porque mi rol ahí es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos”.

También afirmó que la polémica se utilizó para “desviar la discusión” y agregó: “La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que se están robando la vida. Lo que están haciendo es robándole los momentos libres, la dignidad”.

Carignano defendió su accionar durante el debate. y dijo que lo hizo para «defender a los laburantes». Foto: NA.

Carignano apuntó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, y denunció irregularidades en la conducción del debate. “Siempre es a los pedos, corriendo, porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos”, manifestó.

Pedido de expulsión y fuerte cruce tras la sesión en la Cámara baja

La diputada sostuvo que no se habían alcanzado acuerdos en la reunión parlamentaria previa y señaló que se buscó impedir intervenciones de la oposición. “No íbamos a permitir que una ley que rompe todos los derechos, arrasa con los derechos de todos los laburantes, de ustedes, periodistas, de todos, se aprobara de ese modo”, afirmó.

Durante su intervención mencionó a legisladoras como Lilia Lemoine y Paula Penacca al describir el clima en el recinto. “Tenemos este tipo de gente enfrente, entonces vos no podés generar ninguna discusión porque te filman, no pueden hablar”, expresó.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, presentó un proyecto de resolución para excluirla de la Cámara por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional. El documento sostiene que la legisladora interfirió en el trabajo técnico y afectó el desarrollo de la sesión.

Con información de Infobae