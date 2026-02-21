Semana clave para el Gobierno: buscará aprobar la baja de imputabilidad y la reforma laboral

El bloque de La Libertad Avanza y aliados pidió oficialmente convocar a sesiones especiales para los días 26 y 27 de febrero a las 11 horas, en el marco del período de extraordinarias dispuesto por el Decreto N.° 24/2026, que rige del 2 al 27 de febrero.

Semana decisiva para el Gobierno en el Senado

Las notas, dirigidas a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, fueron firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron formalmente la convocatoria para abordar distintos proyectos incluidos en el temario de extraordinarias.

Para el 26 de febrero está previsto el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025), el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

En tanto, para el 27 de febrero se convocó a debatir el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los puntos centrales de la agenda económica del oficialismo.

De esta manera, la Cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de debate sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave, en el cierre del período de sesiones extraordinarias.

El Gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una semana clave, ya que podría cerrar el período de sesiones extraordinarias con dos victorias de peso, justo una semana después del cuarto paro general impulsado por la CGT.

NA