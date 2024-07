Soledad Martínez ratificó el apoyo del Frente Grande a Rolando Figueroa tras las críticas de Raúl Podestá

La ministra de Educación, Soledad Martínez, se refirió este martes al quiebre en el Frente Grande, partido que conduce, por el apoyo al gobernador Rolando Figueroa y, en particular, su adhesión al Pacto de Mayo que firmó con el presidente Javier Milei. La funcionaria dijo sobre la renuncia de Raúl Podestá a su afiliación que «estaba afuera hace bastante tiempo».

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la ministra defendió que el lineamiento del Frente Grande «es, por supuesto, en el marco de las políticas que conduce el gobernador» y defendió que el modelo de provincia que impulsa es el que conciben desde el partido.

«Un Estado presente, un Estado que asume sus responsabilidades, que toma su lugar en las definiciones de políticas públicas en materia de salud, de educación, seguridad, que privilegia la jerarquización de los trabajadores del Estado», apuntó.

Para Martínez, el gobierno «está involucrado en transformar la realidad social de los sectores más vulnerables«. «Es una suma de políticas que siempre hemos defendido y de las que nos sentimos parte con el gobierno de Figueroa», aseguró.

Sobre la renuncia de Raúl Podestá a su afiliación al Frente Grande, la ministra de Educación aclaró que hacía «un año largo» que no hablaba con el referente de Zapala, ni en lo personal ni de política.

«Raúl está retirado de la política y retirado también de su participación. Más allá de la sorpresa por cómo lo hizo público, no tengo mucho para decir porque sentíamos que estaba afuera hace bastante tiempo, así que no tengo mucho más para opinar al respecto», sostuvo.

Podestá dijo sobre su salida que «por coherencia» no podía seguir formando parte del espacio. Fue al día siguiente de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán. «Este partido del que he sido fundador hoy acompaña en Neuquén a Rolando Figueroa, firmante con Milei del pacto de entrega de nuestro país, criticó el exdiputado e intendente de Zapala, quien tildó al mandatario de «cobarde» por no enfrentarse al gobierno nacional.

