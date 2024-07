Por el apoyo de Rolando Figueroa al Pacto de Mayo, se quiebra el Frente Grande en Neuquén

El Frente Grande de Neuquén, partido que conduce la actual ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, atraviesa un momento de crisis por el apoyo al gobierno de Rolando Figueroa. El mandatario participó ayer de la firma del «Pacto de Mayo» con el presidente Javier Milei, lo que no hizo más que agrandar la grieta en los sectores del peronismo. «No puedo seguir formando parte de este espacio», anunció este martes el exdiputado y exintendente de Zapala, Raúl Podestá.

En un posteo que publicó en su cuenta de Facebook, el histórico referente del partido anunció que decidió, en el Día de la Independencia, renunciar a su afiliación al Frente Grande. «Este partido del que he sido fundador hoy acompaña en Neuquén a Rolando Figueroa, firmante con Milei del pacto de entrega de nuestro país», planteó. «Por coherencia no puedo seguir formando parte de este espacio», sostuvo Podestá.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el exintendente de Zapala afirmó que no fue una decisión «espontánea», ya que su malestar venía desde hace tiempo con las decisiones del partido, pero consideró que la participación de Figueroa ayer en el acto de Tucumán fue «definitivo» porque el gobierno de Milei «está destruyendo el país».

«Los gobernadores son uns cobardes, no pueden gobernar sin plata. Deberían tener el coraje de enfrentar al gobierno nacional defendiendo los intereses de las provincias, no de la Capital y el poder concentrado. Figueroa al firmar el Pacto de Mayo está firmando su propia cobardía», criticó.

Podestá recordó que el ahora gobernador ya había convocado al Frente Grande a formar parte de su alianza hace unos cinco años atrás, cuando todavía era vicegobernador y empezaba a trabajar para una eventual candidatura. «Con Soledad Martínez le habíamos dicho que no íbamos a participar, después el partido tomó otro rumbo», planteó.

Dijo que, cuando el Frente Grande definió, por mayoría, integrar el frente Neuquinizate para las elecciones del 2023 dio un paso al costado y que, desde entonces, no tuvo más diálogo con la actual ministra de Educación y presidenta del partido. «Es una decisión que no compartí. No la cuestiono, pero no la comparto. Creo que fue equivocada y no tiene nada que ver con lo que siempre fue el partido», aseguró Podestá.

Podestá fue uno de los fundadores del Frente Grande, partido que acompañó a Jaime De Nevares en las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de 1994. Definió el espacio a nivel provincial como «anti MPN» y también crítico del PJ, de cuya conducción en Neuquén cuestionó que sigue tomando «decisiones de cúpula equivocadas, con falta de apertura a la militancia».