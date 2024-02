Tanya Bertoldi sobre el regreso a comisión de la Ley Ómnibus: «Otro papelón del Gobierno»

La diputada nacional por Neuquén, Tanya Bertoldi, se expresó en sus redes sociales sobre la fallida sesión de este martes y calificó el regreso de la Ley Ómnibus a comisión como «otro papelón del Gobierno» que lidera el presidente Javier Milei.

Durante la semana pasada, la legisladora de Unión por la Patria ya se había mostrado crítica con el proyecto, al que calificó como «una soga al cuello» de los argentinos. Además, en la votación en general, la representante peronista no había acompañado la iniciativa.

Este martes, luego del frustrado debate en particular, Bertoldi aseguró que «falló» la estrategia del gobierno, ya que «se dieron cuenta que no llegaban con los votos» y por ello decidieron levantar la sesión.

La Ley Ómnibus se cae y vuelve a comisión. Otro papelón del gobierno nacional, que se dieron cuenta que no llegaban con los votos. Falló su estrategia.



Argentina no se vende y el pueblo que se movilizó en todos lados lo sabe, a pesar de las represiones de Bullrich.



