Tarifas de la luz: empresarios convocaron a Edersa y al EPRE a una audiencia en Roca

Los empresarios de Río Negro y un legislador del bloque Vamos con Todos solicitaron al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y a la distribuidora Edersa realizar una audiencia pública en Roca para despejar dudas sobre la conformación de las tarifas. La convocatoria tendría lugar en la previa de una nueva revisión de aumentos.

«Es fundamental terminar con la incertidumbre sobre los costos de la energía en nuestra provincia. Mientras diversos estudios sostienen que los rionegrinos pagamos la tarifa de electricidad más cara del país, desde el ente y la empresa sostienen lo contrario. Es momento de decir la verdad ante la ciudadanía y brindar explicaciones claras y concretas», expresó el titular de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), Miguel Grasso, en una nota elevada al presidente del EPRE, Juan Justo.

La cámara roquense, junto con la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), se plegaron a la propuesta deslizada por el legislador Luciano Delgado Sempé de realizar un encuentro previo al 31 de marzo, fecha en que se realizará la audiencia pública para discernir nuevas subas en las facturas de Edersa.

La instancia fue pensada para que se informe a los vecinos y comerciantes sobre los costos de Edersa, las ganancias y los intereses que cobra por mora a los usuarios rionegrinos. En tanto, el lugar escogido para llevarla adelante fue la propia sede de la CAIC en Roca.

En ese sentido, Grasso recordó que se había conformado una mesa de trabajo con el ente y la empresa para discutir esos aspectos, pero nunca se avanzó. «Como representantes del sector comercial y empresario creemos que es necesario que la empresa que presta un servicio público, como es la energía eléctrica, dé las explicaciones correspondientes de cara a los usuarios«, agregó.

En tanto, Delgado Sempé detalló que los usuarios rionegrinos afrontaron costos por mora que se ubican en un 400% respecto al precio del servicio. «Las familias y los comerciantes no sólo pagan la energía más cara de Argentina, sino que también son víctimas de intereses desproporcionados que superan el 400% en algunos casos. La única verdad es la realidad, y las boletas lo demuestran», expresó.

Desde Edersa salieron esta semana a desmentir acusaciones del legislador, quien había compartido la factura de un vecino que no podía afrontar los «exorbitantes» intereses por deuda. El gerente comercial de la distribuidora, Fernando Salice, explicó que la factura que tomó Delgado Sempé para realizar «acusaciones falsas» fue de un usuario de Roca «al que se lo descubrió con una conexión directa, y sin medidor«.

Doñate deslizó una eventual estatización de la luz en Río Negro

El senador Martín Doñate también se mostró preocupado por la cuestión paritaria durante una reunión con sectores productivos en Regina.

«Entre los tarifazos de Edersa y la presión impositiva provincial, nuestras pymes están al borde del colapso«, advirtió el dirigente justicialista que fue recibido por los presidentes de las cámaras de Productores, Mauricio Molinaro, y de Comercio, Walter Fiore.

Doñate fue contundente sobre el impacto del ajuste tarifario y pidió una virtual estatización del servicio de electricidad en la provincia: “Edersa maneja la energía como un negocio privado en lugar de un servicio público esencial. El EPRE sigue funcionando como un apéndice de la empresa y no como un verdadero ente regulador que defienda los intereses de los rionegrinos. Si Edersa no cumple con su rol estratégico y no garantiza un servicio eficiente, con tarifas justas y razonables, deberá pasar a manos del Estado para que la energía en Río Negro sea un derecho y no un saqueo a costa de las familias y los sectores productivos”.