Tensión en Diputados por la falta de quórum de la oposición: «buscan suspender la democracia»

Los bloques de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO confirmaron que no darán quórum en la sesión especial convocada para este mediodía. “Le dan la espalda a los problemas reales de la sociedad”, comentaron en alusión a los miembros del Frente de Todos (FdT).

Voceros de ambos partidos difundieron la noticia a través de las cuentas oficiales de Twitter. Alegan que desde el oficialismo no dieron lugar para tratar los temas que solicitaron desde la oposición.

“En @diputadosucr decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA”, expresaron desde la UCR.

Por su parte, desde el PRO indicaron: “No daremos quórum. No somos cómplices de la agenda kirchnerista que le da la espalda a los problemas reales de la sociedad”.

decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA.

Los funcionarios que responden a Patricia Bullrich remarcaron que desde el oficialismo se “insiste en ignorar los reclamos de la oposición para incluir en el tratamiento de la Cámara de Diputados proyectos que atienden los temas más urgentes para los argentinos”. Entre ellos citaron de ejemplo a la inflación, el estado de las pymes y el mercado de alquileres.

Además se mostraron en contra de los proyectos que intentan crear “ocho universidades nacionales en el contexto de una crisis sin precedentes del sistema educativo argentino post pandemia”. Consideran que no existe una «planificación federal» capaz de analizar los costos y establecer cuáles son las necesidades educativas del país.

Definieron a la iniciativa como “populismo legislativo” y pidieron frenar con ello. “Queremos dar un debate integral sobre la educación argentina”, sostuvieron.

No daremos quórum. No somos cómplices de la agenda kirchnerista que le da la espalda a los problemas reales de la sociedad.

«Es paradójico»

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, aseguró hoy tener «la esperanza» que la oposición acompañe la sesión especial de la Cámara baja, prevista para las 13 horas.

«Tenemos la esperanza que hoy la oposición acompañe la sesión. Seria paradójico que el macrismo, que ayer se alineó para salir a decir que no había que decretar feriado para que los argentino salieran a festejar el triunfo de la Selección, hoy no se presente a trabajar«, ironizó en diálogo con AM 530.

Además, el legislador remarcó que desde el FdT no van «a dejar de hacer el intento de otorgarle derechos a los argentinos», pero recordó que no lo pueden «garantizar» ya que no cuentan con «los números propios».

Finalmente, Moreau lamentó que Juntos por el Cambio está «entrando peligrosamente en una estrategia común» con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de «suspender la democracia». «Llevan adelante tareas que paralizan por un lado al Consejo de la Magistratura y por el otro a la Cámara de Diputados y eso es un camino muy peligroso», completó.

Fuente Télam y Noticias Argentinas