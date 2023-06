Video: tensión y reclamo a Kicillof: «En el hospital no hay pediatras, las escuelas se caen a pedazos»

Una mujer subió hoy sorpresivamente al palco donde el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, daba un discurso en Brandsen y mientras la custodia la sacaba en forma brusca, hizo un fuerte reclamo.

«De qué salud hablan si en el hospital no hay pediatras, las escuelas se caen a pedazos«, se le escucha decir mientras es reducida por la custodia del gobernador bonaerense.

«El intendente me dijo que no es de Brandsen, pero no importa, si es de la provincia de Buenos Aires la vamos a escuchar aunque sea importada de otro distrito», dijo Kicillof, una vez que la bajaron del escenario.

Instantes después, insistió: «Es cierto que hay muchas dificultades en la provincia, hay dificultades con la salud, la educación, pero repito, nunca se invirtió tanto en salud y educación en la provincia y lo vamos a seguir haciendo».

Kicillof: «Si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar»

Más tarde, Kicillof advirtió que si sufre «un atentado» le «puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar», tras un acto en el que personal de su seguridad retiró del lugar a una mujer que irrumpió en el escenario en la localidad de Brandsen.

«Si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar«, expresó el gobernador en declaraciones realizadas después del acto en diálogo con la prensa.

Kicillof sostuvo que «hay una parte de la justicia que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan».