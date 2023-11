Transición en Catriel: «Pusimos a disposición el ingreso a las instalaciones»

Desde la intendencia de Viviana Germanier detallaron que la transición en Catriel se está llevando a cabo desde principios de noviembre. Aseguraron que se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo. Luego de distintos reclamos por parte del equipo de Daniela Salzotto tras denunciar públicamente que «no sabían absolutamente nada».

Según explicaron desde la municipalidad de Catriel, los equipos de trabajo de la intendenta Viviana Germanier y la intendenta electa Daniela Salzotto concretaron una serie de mesas de trabajo.

Detallaron que «se abordaron diversas temáticas que hacen al funcionamiento del Municipio«. A su vez, desde el equipo de la intendencia remarcaron que estos trabajos se desarrollaron «con el objetivo de poder brindar a la comunidad claridad, transparencia, para que la gestión entrante pueda cumplir de la mejor manera su programa de gobierno, por el bien de todos los catrielenses».

La intendenta finalizará su mandato el 10 de diciembre y aseguró que «pusimos a disposición del equipo de Daniela Salzotto el ingreso a las instalaciones y la interacción con las distintas áreas municipales».

Y agregó que cuál fue el objetivo de estas acciones: «A fin de que vayan conociendo e interiorizándose del funcionamiento de cada una».

Salzotto reclamó por la falta de transición en Catriel: «No sé absolutamente nada»

A mediados de noviembre, Salzotto había realizado un descargo en sus redes sociales en el que denunciaba la falta de transición en la intendencia de Catriel.

En su comunicado remarcó que «faltando cuatro semanas para iniciar mi mandato como Intendenta de la ciudad, no se ha iniciado la transición», y agregó que «ni ha existido una sola convocatoria al diálogo«.

Además, planteó que no cuenta con información de las arcas públicas del gobierno municipal. «No tengo información financiera, del estado de las cuentas públicas, no sé absolutamente nada del presupuesto 2024, tampoco de la planta de personal ni de los compromisos pendientes», reclamó.