Salzotto reclamó por la falta de transición en Catriel: «No sé absolutamente nada»

La intendenta electa de Catriel, Daniela Salzotto planteó que todavía no ha podido realizar una transición «normal» en la ciudad. Mediante un comunicado en su cuenta oficial, apuntó contra la intendenta Viviana Germanier por la falta de diálogo. Esta situación ya había sido remarcada por Salzotto, quien planteó una novedosa propuesta para Catriel.

En su comunicado remarcó que «faltando cuatro semanas para iniciar mi mandato como Intendenta de la ciudad, no se ha iniciado la transición», y agregó que «ni ha existido una sola convocatoria al diálogo«.

Además, planteó que no cuenta con información de las arcas públicas del gobierno municipal. «No tengo información financiera, del estado de las cuentas públicas, no sé absolutamente nada del presupuesto 2024, tampoco de la planta de personal ni de los compromisos pendientes», reclamó.

Y apuntó directamente contra el gobierno municipal, «el matrimonio Jhonston-Germanier se niega a establecer un proceso ordenado de transición y busca complicar el camino«, sostuvo. Aseguró que esta postura perjudica a los vecinos de la ciudad, «dejándonos rehenes de sus caprichos y autoritarismo», lamentó.

Salzotto criticó el fin de la gestión de Germanier y opinó que «entiendo que irse a la casa, luego de tantos años y con un resultado electoral como el del 16 de Abril no es fácil, pero siempre debe estar por delante la gente«.

A su vez, adelantó que, junto a su equipo de trabajo, «venimos avanzando en la planificación de las mejoras en los servicios y prestaciones que como gobierno municipal buscamos dar», explicó. Aunque reiteró que «sin información es más complicado, pero trabajamos sin descanso en ello».