Un gobernador aseguró que renunciará, si Milei llega a la Presidencia: «Pido que nos ayuden»

Los resultados de Javier Milei en las PASO despertaron todo tipo de reacciones en el arco político. La más llamativa fue la decisión que tomó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que si el candidato de La Libertad Avanza gana, él renunciará a su cargo.

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, expresó Quintela durante un reciente acto de entrega de viviendas.

El riojano fue enfático al momento de pedir el voto por Sergio Massa a los presentes: “El Estado tiene que garantizar las condiciones para que la gente con su esfuerzo y sacrificio pueda resolver sus problemas. ¿Quién va a hacer una escuela, un hospital, si no es el Estado? Debe haber un Estado que fuerte que le dé al mercado el lugar que le corresponde”.

Y añadió: “Les pido que nos ayuden, es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas”, agregó.

Una de las medidas económicas que podría tomar la administración libertaria sería la eliminación de la coparticipación federal, cuestión que puso en alerta a los gobernadores y terminó de desencajar al propio Quintela: “Es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas. No podríamos vivir”, señaló en una entrevista en el canal C5N.

Sin nombrarlo, el mandatario provincial también se quejó del apoyo de los riojanos a Milei en las elecciones primarias: “Nosotros hemos perdido con un hombre que no sólo no tiene compromiso con La Rioja, no la conoce. No conoce a nuestras familias, nuestras familias no tienen ningún compromiso con este hombre, y sin embargo lo votaron”, afirmó.

En efecto, en las Primarias, La Libertad Avanza cosechó el 36,42% de los votos de La Rioja, mientras que el frente Unión por la Patria, en donde Sergio Massa le ganó la interna a Juan Grabois, alcanzó el 31,48%. Juntos por el Cambio, en tanto, obtuvo un 20,23%.