Un juez federal declaró nulo el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad

La Justicia anuló el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el decreto del presidente Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Justicia sostuvo que el derecho a la salud de los niños con discapacidad debe prevalecer frente a las restricciones presupuestarias.

El fallo, al que accedió el medio TN, remarcó que «el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias».

La resolución subraya que los afectados «son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial».

El Gobierno había justificado el veto en el impacto fiscal de la ley

El veto presidencial había sido instrumentado a través del Decreto 534/2025, en el que el Gobierno argumentó que la normativa aprobada por el Congreso generaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para este año y cerca de 17 billones en 2026.

Según la administración nacional, no existían fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran la viabilidad de la medida.