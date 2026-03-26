Plottier mejorará su infraestructura educativa a través de obras estratégicas

El Gobierno de la Provincia trabaja en Plottier en obras que mejorarán la infraestructura educativa de la localidad. El nuevo edificio de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) 25 presenta un avance de más del 93 por ciento y la ampliación de la EPET 9 supera el 16 por ciento de ejecución.

Ambas se consolidan como obras estratégicas para el crecimiento educativo y tecnológico de Plottier.

El nuevo edificio de la EPET 25 se construye a través del ministerio de Infraestructura y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe). Está ubicado en calle Candolle, cuenta con una superficie de 5.325 metros cuadrados, con capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores.

1/ 6 La EPET 25 en Plottier 2/ 6 La EPET 25 en Plottier 3/ 6 La EPET 25 en Plottier 4/ 6 La EPET 25 en Plottier 5/ 6 La EPET 25 en Plottier 6/ 6 La EPET 25 en Plottier

El programa arquitectónico comprende diez aulas, laboratorio, aula para jefe de talleres, 26 talleres, sala de representación, salón de usos múltiples, dirección, vicedirección, regente, secretaría administrativa y archivos, sala para docentes, sala para no docentes, gabinete de asesor pedagógico, sala MEPs, sala de uso común de estudiantes, recepción y guardia.

El establecimiento posee una matrícula superior a los 270 estudiantes brindando la orientación de Técnico en energías renovables.

En cuanto a la ampliación de la EPET 9 la mejora de los talleres implica la construcción de una superficie de 1.897,80 metros cuadrados, y para el SUM otra superficie de 850 metros cuadrados, en ambos casos cubiertas.

En forma contigua a los talleres existentes se desarrolla la nueva construcción, en dos niveles. Cada nivel contará con circulación central, 6 aulas taller, sala de reuniones o de jefe de taller, baños y la circulación vertical.

En tanto el Salón de Usos Múltiples (SUM) se desarrollará en el patio norte, con acceso independiente tanto desde el exterior como del interior. Contará con accesos, baños, una cocina y un campo de juego para las actividades deportivas que requiere el nivel. También se readecuará un playón y construirán veredas de conexión entre todos los edificios.

Esta institución tiene una matrícula de más de 830 estudiantes y ofrece la orientación de Técnico mecánico electricista.

Intervenciones del verano en otros edificios educativos de la localidad

En la Escuela Primaria N° 106 se trabajó con tabiquería en seco para reforzar la antigua estructura de adobe en la cocina institucional y se instalaron nuevos cielorrasos y zócalos en las aulas. También se hicieron trabajos de conservación en las aberturas interiores de madera y se actualizó la iluminación interior, veredas, cerramiento perimetral, además de finalizar con pintura general del establecimiento.

En la Escuela Primaria N° 60, las tareas consistieron en el reemplazo de puertas internas y reparación de muros con desgaste y deterioro de muchos años de uso. También se pintó todo el edificio, incluida la sede territorial del Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie), y de la supervisión del nivel que funcionan en el mismo predio.

Por otro lado, en la Escuela Primaria N° 265 se hizo la adecuación del portón exterior que se encontraba caído, el reemplazo de aberturas y zócalos, la construcción de una nueva pérgola exterior en el nivel Inicial y la renovación de los cielorrasos.

En la EIAJD N° 4 se trabajó en el mejoramiento eléctrico completo, se ejecutó una pérgola, y se construyeron rampas de accesibilidad; también se hizo el reemplazo de un cerco perimetral, de un portón y de la puerta de ingreso.

En la Escuela Primaria N° 367 se realizó pintura interior y se cambió la mesada de granito en baños. En el Jardín de Infantes N° 18 se llevaron adelante trabajos de pintura interior en la sala maternal y se ejecutó un cerco divisorio para delimitar salas. También la Escuela Especial N° 13. se construyó un muro medianero y se hizo el reemplazo del portón de ingreso.