Una por una: las obras que Neuquén financiará con organismos internacionales

Una de las rutas que prevé pavimentar el gobierno es la que va de Andacollo hasta el paso Pichachén (gentileza)

El gobernador Rolando Figueroa anunció un programa integral de infraestructura y servicios que será ejecutado en los próximos años, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El plan prevé una inversión total de 437.845.000 dólares, destinada a conectividad vial, agua y saneamiento, infraestructura turística, vivienda y salud, garantizando un desarrollo más equilibrado en toda la provincia.

Obras viales estratégicas

Conexión internacional: 91 kilómetros desde Andacollo a Paso Pichachén.

Ruta Andacollo – Los Miches: inicio de obra en el primer semestre de 2026, en el marco de la segunda etapa del acuerdo con la CAF.

31 km entre Andacollo y Guañacos.

60 km en las rutas provinciales Nº57 y Nº6, hasta el límite con Chile.

Construcción de 7 puentes sobre las rutas 38, 57 y 6, con longitudes de entre 21 y 85 metros.

Pavimentación de 62 kilómetros de rutas dentro del programa del Banco Mundial Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1:

Ruta 54: tramo desde el empalme con ruta 43 hasta Manzano Amargo.

Ruta 65: desde Puente Minero hasta la ruta nacional 237.

Ruta 63: entre la ruta nacional 40 y Villa Meliquina.

Planes de agua y saneamiento

Aluminé: ejecución del plan director del sistema cloacal y de agua potable.

Villa Meliquina: elaboración del plan director de agua, plan de ordenamiento territorial y la apertura de una ruta escénica.

Otros planes directores de agua en distintas localidades, como parte del Plan de Gestión del Agua incluido en el Pacto de Gobernanza.

Obras turísticas y productivas

Villa Pehuenia-Moquehue: construcción de un paseo costero sobre el lago Aluminé.

Manzano Amargo: desarrollo de la ruta escénica del Alto Neuquén y diseño de un plan de ordenamiento urbano con perfil turístico y productivo.

Las Coloradas, Aluminé y Villa Traful: construcción de paseos costeros.

Aluminé, Junín de los Andes y Andacollo: construcción de salas comunitarias de elaboración de alimentos, destinadas a pequeños productores y emprendedores locales.

Fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego

Inversión de 6 millones de dólares en equipamiento y cobertura en todas las regiones de la provincia.

Desarrollo urbano y hábitat

Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat (BID):

Inversión de más de 50 millones de dólares en nuevos loteos con servicios.

Regularización dominial para 10.000 familias de distintas localidades, garantizando seguridad y estabilidad en la tenencia de sus hogares.

Pavimento urbano y ordenamiento vial: inversión de casi 38 millones de dólares en articulación con los municipios, para mejorar la conectividad, la circulación y la calidad de vida en ciudades y pueblos.

Salud pública con criterio de equidad territorial

Construcción de Centros de Atención Primaria de la Salud en distintas localidades de varias regiones. Inversión total: 13,5 millones de dólares.

Todas estas obras forman parte de un programa que busca equilibrar el desarrollo de las distintas regiones del Neuquén, integrando infraestructura estratégica, servicios básicos y proyectos productivos, con una fuerte impronta federal y de integración internacional.

Inversión CAF: 237,8 millones de dólares, se suman los 100 millones que ya están en ejecución en otras obras viales y de gestión del agua.

Inversión Banco Mundial: 150 millones de dólares.

Inversión BID: 150 millones de dólares.