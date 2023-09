Video | «El papa está del lado de las dictaduras»: así fue la entrevista de Milei con Tucker Carlson

El reconocido periodista estadounidense, Tucker Carlson, entrevistó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El reportaje, de más de media de hora, fue publicado este jueves en el perfil de X (ex Twitter) del comunicador.

El libertario no se privó de nada. Habló de la inflación, del aborto, del Ministerio de la Mujer, del cambio climático, del papa Francisco y de su futura relación con China, Rusia y Brasil en caso de llegar a la Casa Rosada.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entran ahí. Lula no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, sentenció.

En los primeros minutos, Milei se refirió a la coyuntura actual y afirmó que “el problema es que Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas hace más de 100 años”.

(0:00) Intro

(3:32) Inflation

(6:00) Gender ideology

(9:57) Abortion

(11:45) Pope Francis' affinity for dictators

(14:45) Architecture

(17:52) Advice to Americans and Donald Trump

(22:23) Climate change

(27:55) China

(29:18) Prayer

(30:39) Violent political protests — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

“Las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Los recursos son finitos. Ante las necesidades infinitas y recursos finitos hay un conflicto. Los liberales lo resolvemos con libertad de precios y propiedad privada. Sin embargo, la idea de la mano invisible a los socialistas no les gusta y prefieren la garra del Estado”, completó el economista.

Al ser consultado por el periodista acerca de los motivos de su popularidad Milei señaló: “Desde mi punto de vista hay dos motivos que explican mi popularidad y una tiene que ver con mi background, con que he sido jugador de fútbol y cantante de rock roll y además soy economista. Creo que esa combinación es atractiva en términos de producto televisivo”.

Así fue la entrevista de Milei con Tucker Carlson: Ministerio de la Mujer y aborto

La conversación siguió con dos temas en los que el libertario tiene opiniones que durante la campaña causaron más de una polémica: la eliminación del Ministerio de la Mujer y la derogación de la ley del aborto.

Sobre el primero, sostuvo: “Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices. Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres?”.

“Cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad y a la libertad, el resultado final es mucho peor de lo que teníamos originalmente. El Ministerio de la Mujer era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a las que son empleadas públicas”, cerró.

En cuanto al aborto, si bien no dijo que daría marcha con la ley dejó en clara su postura: “Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas”.

Así fue la entrevista de Milei con Tucker Carlson: el papa Francisco, ¿del lado de las dictaduras?

Milei volvió a cargar en contra del papa Francisco: “El papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del lado de las dictaduras sangrientas”, acusó Milei.

“Tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena y es bastante condescendiente también con la dictadura venezolana”, señaló el economista.

“Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos. Pero además es alguien que considera a la justicia social como un elemento central y eso es muy complicado”, continuó.

“Porque la justicia social es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra”, sentenció el candidato a presidente por la Libertad Avanza. “Esto implica dos cosas; una es un robo, que está en contra de los que señalan los 10 mandamientos, y el otro problema es que significa un trato desigual ante la ley”, sumó Milei.

“No me parece que sea algo justo que algunos sean premiados y otros castigados desde una posición de poder como la que tiene el Estado que es quien tiene el monopolio de la violencia”, consideró el líder libertario.