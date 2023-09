Los enviados de Milei vuelven de Wall Street con un enorme «desaprobado»

Fue la semana pasada. El candidato presidencial de La Libertad Avanza viajó a los Estados Unidos para desconectar por unos días del frenesí de la campaña electoral y pasar Sabbat en Miami junto a un grupo de personas cercanas y allegados.

Al mismo tiempo, dos de los máximos referentes económicos de La Libertad Avanza, viajaron a New York para presentar ante un grupo de inversores y banqueros de Wall Street los principales lineamientos del programa económico de Javier Milei en caso de acceder al poder.

Los economistas Darío Epstein y Juan Nápoli mantuvieron una reunión con brokers y referentes del mercado financiero, y desarrollaron las ideas del candidato libertario en relación al ajuste fiscal, a la política monetaria, la implementación de una posible dolarización, y la reestructuración del Estado.

La respuesta que recibieron de parte de los empresarios y referentes del mercado no fue la que esperaban. Según trascendió luego del encuentro, a los CEO de las multinacionales presentes y los representantes de las entidades bancarias invitadas le bastaron apenas un par de preguntas y re preguntas para detectar cierto grado de improvisación en cuanto al programa económico y a la manera en que los libertarios piensan llevar a la práctica sus propuestas.

Milei logra en las urnas el aval para llevar adelante las reformas pro mercado, en las que el propio mercado desconfía, y sobre las que existen cada vez más dudas.

«Los pibes están en bolas» relató de forma coloquial uno de los presentes al medio digital El Diario Ar. «Los clientes no se fueron muy contentos. Cero respuestas a temas monetarios, sí énfasis en lo fiscal. Ven escenario de híper si ellos ganan post elección de octubre, que licúa todo” relató en primera persona un segundo comensal. “Fue todo improvisado. Cuando hablan de temas fiscales, los números no cuadran. Lo más positivo es que vengan a escuchar ideas, que las acepten, pero también eso muestra que no tienen nada» indicó un tercer integrante del selecto grupo de participantes.

El revés que obtuvieron en el seno de las finanzas globales, se sumó a las críticas que pocas horas antes realizó el medio británico The Economist, y a la advertencia que más tarde hizo pública el Instituto de Finanzas Internacionales (IFF), un think thank que nuclea a casi 40 de las entidades bancarias más importantes de Wall Street, que llamó a «no escuchar los cantos de sirena», en referencia a la dolarización de Milei.

Milei logra en las urnas el aval para llevar adelante las reformas pro mercado, en las que el propio mercado desconfía, y sobre las que existen cada vez más dudas. Al candidato mas votado en agosto, le resulta mucho más sencillo el discurso de barricada, que la explicación técnica acerca de cómo implementar aquello que pregona. Y en los reductos de negocio la dicotomía queda expuesta.

Detrás del telón, Mauricio Macri

Encuentros cercanos. El vínculo entre Milei y Macri es cada vez más estrecho.

«Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta» reza un viejo refrán. Vaya si lo sabe el ex Presidente Mauricio Macri. Es un secreto a voces que incluso antes de las elecciones PASO, el ex mandatario ya coqueteaba públicamente con Milei, y que por lo bajo le acercaba aportantes. En efecto, uno de los principales aportantes e ideólogos del armado de La Libertad Avanza, es Santiago Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, el «hermano de la vida» de Mauricio Macri.

Tras el triunfo en las primarias y a sabiendas del efecto demoledor de sus palabras, Milei se encargó de postular a Macri como «el representante ante el mundo» de su futuro gobierno. Pero lo que más daño generó en Juntos por el Cambio no fueron las palabras de Milei, sino el silencio explícito de Mauricio Macri, que jamás lo desmintió (al menos hasta el momento).

El dato hace que la referencia pública de Patricia Bullrich la semana pasada en relación a la necesidad de que Juntos por el Cambio se despegue de la suerte del ex Presidente. «No se que va a hacer. No tenemos que estar más presos de lo que hace Macri. Que se acomode como quiera», disparó Bullrich en el prime time de TN. Sus declaraciones tomaron por sorpresa a los desprevenidos.

“Si soy presidente, Macri va a ser mi representante ante el mundo”. Javier Milei

Quienes en cambio conocen la interna, entendieron el mensaje a la perfección: la candidata está al tanto de los vínculos con el libertario y no está dispuesta a seguir tolerando el juego a dos puntas del alma mater de Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que detrás del viaje de Epstein y Nápoli a New York, vuelve a revelarse «el aporte» de Mauricio Macri a las filas de Milei. Tras su viaje a Marruecos, Macri se reunió con Karina Milei, y durante dicha reunión se gestó el acercamiento de dos pesos pesados macristas de las finanzas a las filas de La Libertad Avanza.

El armado de los economistas libertarios con los hombres de Wall Street estuvo a cargo de Gabriel «Pajaro» Martino, ex CEO de HSBC en Argentina, y Gerardo «Gerry» Mato, hombre de enorme influencia en operadores de Wall Street con intereses en Argentina. Ambos son de estrecha confianza del ex Presidente Mauricio Macri.

Los enviados de Milei a Wall Street aseguraron que Moyano aportará el apoyo sindical y Macri garantizará el aval legislativo a las reformas.

Los enviados de Milei «prometieron» en Wall Street que la gobernabilidad y el aval legislativo que serán necesarios desde diciembre, están garantizados. Aseguraron que «Moyano aportará el acompañamiento de los sindicatos y Macri acercará los consensos necesarios en el Congreso de la Nación».

A lo largo de la charla, Epstein y Nápoli habrían referido a la necesidad de una reforma laboral, de un ajuste fiscal por al menos 15% del Producto Bruto Interno, y de la intención de dolarizar la economía.

Al respecto, aseguraron que al menos 25 sindicatos apoyan los lineamientos de la reforma laboral que propondrá Milei, y que Macri aportaría los apoyos necesarios a la hora del debate.

Las dudas de los banqueros e inversores nunca fueron saldadas por los enviados de Milei respecto a la certidumbre del escenario. Pero el rechazo rotundo llegó luego de que los especialistas refirieran a la potencial «dolarización». Los anfitriones de Wall Street le anticiparon a los emisarios libertarios que el plan que tienen entre manos termina en una hiperinflación, y que nadie está dispuesto a acompañar esa aventura.