Mauricio Macri rechazó propuestas de Milei y Bullrich: «No voy a integrar ningún Gobierno»

El expresidente Mauricio Macri fue rontundo: «No voy a formar parte de ningún Gobierno». Así lo anticipó de forma enfática este mediodía tras una charla organizada por el Rotary Club.

“No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones”, contestó el ex presidente cuando se iba del hotel en donde se realizó en encuentro.

Macri rechazó de esta manera el ofrecimiento que le había hecho en público Javier Milei para que se convierta en su Canciller en un eventual mandato. Ya es el segundo distanciamiento que realiza del candidato liberal en esta semana.

Sin embargo, advirtió que tampoco integrará el Gobierno en caso de que gane la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Aunque ratificó su compromiso con la exministra de Seguridad.

«Patricia es la persona preparada para lo que viene. Para un cambio profundo. Por su trayectoria y firmeza. Estamos en un mundo complejo donde la inestabilidad es la regla. Creo que Patricia tiene un equipo que la rodea y experiencia. Son valores muy potentes«, indicó Macri en el Rotary Club.

En esa línea, el ex jefe de Estado, recién llegado de España, destacó el volumen político que adquiriría JxC de imponerse en las elecciones y agregó: «Tenemos la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras y gobernadores. Además de la voluntad de un cambio profundo que hoy quiere la sociedad».

Con respecto a la contienda que dirimió la coalición opositora en las primarias de agosto, Macri reflexionó: «Terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio. No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas».

«Perdimos foco y nos desperfilanos. Aparecemos por eso en este triple empate. Jugaron en contra las expectativas», agregó el ex mandatario nacional. También envió un mensaje respecto a Milei, con quien coqueteó antes y después las PASO.

«Yo quiero ser respetuoso con Milei porque mucha gente lo voto. Pero creo en el trabajo de Juntos por el Cambio. Es el momento de capitalizar nuestra experiencia para emprender el camino definitivo del cambio en la Argentina».

Y continuó: «Hoy hay un apoyo distinto del que hubo en 2015. Antes pedían un cambio de forma, hoy hay una consciencia de que si no trabajas este país no sale adelante».

«Tiene que haber una acción para que haya un resultado y esa acción es el trabajo. Hay que ser respetuoso con quienes en las PASO optaron por los libertarios«, resaltó Macri.

Mauricio Macri y el enojo de Bullrich, por no apoyar su candidatura

Desde que el líder libertario la propuesta, Macri no había rechazado públicamente la invitación. Esa actitud del expresidente, más la felicitación a Milei por el triunfo en las PASO desde el búnker de Juntos por el Cambio, provocaron malestar en Bullrich porque entendía que debía ser más contundente.

Ambos tuvieron una charla tensa, en la que la candidata le reprochó que no hubiera sido tajante en negar cualquier acercamiento a Milei. Para el fundador del PRO, no hacía falta y la crítica al libertario lo podía beneficiar. La relación quedó afectada hasta tal punto que Bullrich declaró luego que en Juntos por el Cambio estuvieron “siempre presos de qué iba a hacer” Macri y resaltó: “Tenemos que liberar a todo JxC y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”.

Esas definiciones, a su vez, irritaron a Macri, pero gracias a mediadores en común pudieron mantener el sábado pasado una videollamada en la que aflojaron las tensiones y consensuaron lo que iba a decir el ex presidente cuando fuera entrevistado el lunes en TN. Bullrich le pidió que quedara muy en claro el apoyo a su candidatura y que tomara distancia lo máximo posible de Milei.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas