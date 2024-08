Video | Tensión en La Libertad Avanza: «Es una desequilibrada mental», dijo Lemoine sobre Lourdes Arrieta

Este miércoles se registró un tenso cruce dentro del bloque de la Libertad Avanza (LLA), la diputada Lilia Lemoine apuntó contra su compañera Lourdes Arrieta y la acusó de mentir con la denuncia por violencia de género que realizó contra Nicolás Mayoraz.

La interna en el bloque libertario estalló en medio de la sesión en Diputados de este miércoles. Luego del rechazo al DNU de fondos para la SIDE, el oficialismo protagonizó una tensa discusión donde hubo reproches, gritos y una denuncia por violencia de género realizada por Lourdes Arrieta.

Según informó Ámbito, la denuncia surgió luego de que Martín Menem y Nicolás Mayoraz discutieran con Arrieta por haber dado quorum y haber brindado detalles de la visita a represores. Mayoraz acusó a su compañera de «operadora kirchnerista» y Arrieta, luego de discutir, terminó haciendo una denuncia por violencia de género en la comisaría del Congreso.

Tensión en La Libertad Avanza: «Es una desequilibrada mental»

Lilia Lemoine cruzó a su compañera Lourdes Arrieta

Después de esta situación Lilia Lemoine habló con los medios y en ese contexto no solo criticó a la decisión que se tomó de no separar de su cargo al intendente de La Matanza, denunciado por abuso sexual, sino que se refirió a la denuncia de su compañera de bloque.

«Es falso es una barbaridad, yo no se qué información les llegó pero lo que yo vi fue un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente, la chica del patito en la cabeza, Arrieta«, apuntó y agregó: «Su abogado, no casualmente, es el mismo que armó la causa contra Milman y se está aprovechando de una chica que no tiene los patitos en fila».

Respecto a qué va a pasar con la Lourdes Arrieta tras realizar la denuncia por violencia de género, Lemoine expresó: «No tengo idea de lo que va a hacer, pero a vos ¿te parece que está bien denunciar falsamente a un colega? Es una barbaridad».