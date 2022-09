Villa Mascardi: usurparon la propiedad Los Radales tras el retiro de Gendarmería

“Me acaban de confirmar desde la fiscalía que me usurparon”, informó esta noche de martes Luis Dates, propietario de Los Radales, un predio que está ubicado en Villa Mascardi. Fuentes de la justicia federal confirmaron hace minutos la usurpación del predio.

Dates comentó que un grupo de personas irrumpió en la propiedad apenas los gendarmes se retiraron del lugar tras finalizar con la inspección ocular dispuesta por la jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado de Bariloche. Las sospechas apuntan a miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Justamente, Domínguez dirigió esta tarde de martes el trabajo que los peritos hicieron en el predio donde ocurrió la noche del domingo el ataque contra un grupo de gendarmes que custodiaban esa propiedad. La jueza estuvo acompañada por la fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Etchepare.

“Esta tarde hubo una inspección ocular en el predio y apenas se fueron los gendarmes usurparon la propiedad”, explicó Dates, quien se encuentra en Buenos Aires porque se quedó sin vivienda tras el incendio de su cabaña que ocurrió el 1 de agosto pasado.

“Me bloquearon la tranquera y seguro mañana pondrán la bandera o el cartel de territorio mapuche recuperado”, lamentó. Dijo que desde la fiscalía federal le informaron antes de las 20 a su abogado de la usurpación del lote.

RÍO NEGRO consultó en el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero no tenían información sobre el suceso. Pero fuentes de la justicia federal lo confirmaron hace minutos sin dar más detalles de lo ocurrido.

Entre las 14 y las 18 aproximadamente, un grupo de gendarmes estuvo en la propiedad para garantizar la seguridad de la jueza, la fiscal y los peritos que hicieron la inspección ocular y las pericias balísticas y del incendio de la casilla que incendiaron la noche del domingo.

Según la investigación preliminar que lleva adelante la justicia federal un grupo numeroso de personas atacó a los gendarmes que estaban a cargo de la custodia del predio. Los gendarmes declararon en sede judicial que hasta escucharon detonaciones de armas de fuego. Por eso, optaron por irse del predio y no repeler el ataque para preservar la integridad física de ellos y de las otras personas, explicaron fuentes judiciales.

Dates manifestó que mañana un apoderado legal presentará la denuncia correspondiente en el juzgado federal de Bariloche. “No puedo hacerlo personalmente porque no tengo casa, no tengo donde estar porque mi vivienda me la incendiaron. Por eso, me tuve que venir a Buenos Aires”.