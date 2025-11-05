Weretilneck y Cortés, «reprobados» en el ránking mensual de una consultora nacional

Walter Cortés y Alberto Weretilneck, en un acto. Foto: Chino Leiva

El rionegrino Alberto Weretilneck quedó en el podio de los gobernadores nacionales, pero no por buenas razones: se ubicó en el fondo de la tabla. Mientras tanto, otro rionegrino, el barilochense Walter Cortés, también fue uno de los peor evaluados.

El ránking lo elabora mensualmente CB consultora, en los 24 distritos del país sobre 17.965 casos (Promedio 653 – 942 casos por provincia) y un margen de error de +/- 3 a 4% entre el 1 y 3 de noviembre de este años. En el caso de los municipios, relevaron opiniones en 9949 casos (Promedio 364 – 468 casos por Municipio).

Gobernadores con mejor imagen noviembre 2025

En esta edición destacan que Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus

co-provincianos son: Gustavo Valdés (Corrientes), quien lidera con un 61,5% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con un 60,4%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 59,8%.

Los gobernadores peor calificados del mes de noviembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3% de imagen positiva, seguido por Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 47,4%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con un 48,0%.

En la provincia de Neuquén, el gobernador neuquino Rolando Figueroa figura en el puesto 21 con un 48.8% de imagen positiva.

El informe agrega que el gobernador que más creció en septiembre de 2025, en comparación con la medición anterior, fue Gustavo Sáenz, de Salta, quien registró un incremento de +4,9% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con una disminución de -4,2% en su nivel de aprobación.

Intendentes con mejor imagen noviembre 2025

Por otra parte, en el ránking de intendentes, el estudio señala que los tres jefes comunales mejor valorados de noviembre de 2025 por sus vecinos son: en primer lugar, Ulpiano Suárez (Mendoza

Capital) con un 60,8% de imagen positiva, seguido por Jorge Jofré (Formosa Capital) con un 60,3%, y en tercer lugar Eduardo Tassano (Corrientes Capital) con un 59,2% de aprobación.

Los intendentes peor calificados del mes de noviembre de 2025 son: en último lugar, Pablo Grasso (Río Gallegos) con un 36,2% de imagen positiva, seguido por Walter Cortés (Bariloche) con un 36,7%, y luego

Armando Molina (La Rioja Capital) con un 36,9% de aprobación. El intendente de la capital Neuquina, Mariano Gaido, figura en el puesto 20 entre sus pares, un descenso respecto de mediciones anteriores, con 59,3% de imagen negativa y 37.4% de positiva.

El intendente que más creció en el mes de septiembre de 2025, en comparación con la medición anterior, fue Roy Nikisch, de Resistencia, quien registró un incremento de +2,9% en su imagen

positiva. En cambio, el intendente que más cayó fue Walter Vuoto, de Ushuaia, con una disminución de -3,0% en su nivel de aprobación.