Zulma Reina: «Nuestro MPN es el original, el de don Felipe Sapag»

La ex ministra de Educación de Neuquén en el gobierno de Jorge Sapag, Zulma Reina, será la candidata a tercera diputada de «Comunidad». Reconoció que, si bien vienen de una pata del MPN, el espacio de Rolando Figueroa representa «los valores originales de aquel partido que logró que la provincia se desarrollara y creciera».

«Nosotros somos el MPN de don Felipe Sapag, ese que se construyó con un pensamiento distinto, con miradas distintas. Por eso hoy estamos produciendo este cambio, a partir de que intentamos ir a internas, llegar a acuerdos, pero lamentablemente nuestro partido hoy es azul», remarcó Reina en comunicación con «Quien dijo verano» por RÍO NEGRO RADIO.

La candidata sostuvo que el oficialismo se volvió «muy rígido» para interpretar los cambios que exige la sociedad y abrir el diálogo: «El destrato que hubo hacia nuestro líder Rolo Figueroa, siendo diputado nacional, no respondiéndole las notas, no teniendo reuniones, no convocándolo, hace a la soberbia de las autoridades partidarias».

Para Reina, «Comunidad» refleja la mirada de distintas líneas y diferentes personas que coinciden en el mismo proyecto para Neuquén. «Hoy vemos una provincia rica con mucha gente pobre y esto, como presente neuquino, nos preocupa muchísimo», recalcó.

Entre los aspectos que hay que cambiar, indicó que el más urgente y fundamental es «recuperar» el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). «Necesitamos una nueva forma de administrar el Estado, con más justicia social. Robarle el dinero a los pobres y a las personas con discapacidad es reprochable desde cualquier punto de vista», cuestionó la candidata.

Otro de los puntos que consideró importante tratar en la Legislatura es un plan para potenciar las empresas locales y el trabajo genuino: «Eso implica garantizar un clima de negocio que favorezca la inversión y el empleo». Además, propuso «jerarquizar el empleo público» para que cada trabajador «tenga misiones y funciones, acorde a su capacitación».

Por otro lado, Reina señaló que la educación será «clave» en el gobierno de Comunidad. «Hay que organizar las becas», resaltó y recordó que durante su gestión como ministra decidió centralizarlas para que los beneficiaros puedan acceder a través de una sola ventanilla, en vez de recorrer varias delegaciones. «Estaban las becas de nación, de provincia, las becas deportivas, de estudio, así podíamos ver en qué nicho los podíamos ubicar», contó.

Reina y su "amplia experiencia" para llegar a la Legislatura

Zulma Reina aseguró que está preparada para poder desempeñarse como diputada provincial de Neuquén. Fue coordinadora de gabinete, ministra de Educación, estuvo ocho años en la administración pública y cuatro en el Concejo Deliberante. «Esto me da experiencia, la clave para poder desarrollarla y hacer un aporte en la parte legislativa, con mucha satisfacción y trabajando para que se pueda concretar este cambio en la provincia», aseguró la candidata.

