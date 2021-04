Pomona y Darwin abren el año electoral en Río Negro

Río Negro ya tiene su primer turno electoral y será el 27 de junio. Ese domingo votarán Pomona y Darwin para sus renovaciones parciales de sus Concejos Deliberantes.

Ambas localidades -que totalizan unos 1.700 electores- anticipan particularidades en sus comicios. El justicialista Miguel Jara gobierna en Pomona y todo indica que -como en el 2017- no habrá otra lista que la oficialista porque JSRN no participará, reafirmando el sólido vínculo con la administración comunal. No habrá compulsa.

Jara adelanta que la boleta justicialista será encabezada por Jessica Osses, que preside el Concejo e irá por su reelección ya que cumple su mandato. Ella es la única renovación de los tres ediles del cuerpo, todos del PJ.

Darwin tiene un intendente radical, Víctor Hugo Mansilla. Se renuevan dos bancas por finalización de sus períodos: Derlys Damian (FdT) y Fernando Ambroggio (UCR). El primero es el presidente del Concejo Deliberante y le ganó en la elección del 2017 al oficialismo local, ya liderado por Mansilla. El jefe comunal recuerda esa derrota que explica en una puntual confluencia opositora. Reafirma para este año una lista de unidad radical y, además, explica que JSRN tampoco inscribirá candidaturas en Darwin.

El plazo de presentación de los candidatos para Pomona y Darwin vencerá este lunes mientras otros nueve intendentes esperan al gobierno provincial que promete un llamado propio para ofrecer -a su costo- el servicio electoral a los municipios que votan en el 2021. Así se acordó en la reunión de Cipolletti de Juntos Somos Río Negro.

El gobierno de Arabela Carreras analizaba ese turno con el calendario nacional, y lo estimaba para después de las Primarias. Postergadas, ahora, esas elecciones para setiembre y las generales para noviembre, Río Negro estudia ubicar su ofrecimiento a los municipios para octubre.

Con ese turno, las gestiones locales que votan este año podrán resolver sus llamados electorales, aceptando el servicio de la Provincia, sumándose a la fecha nacional o, directamente, con proceso exclusivamente local.

De los nueve municipios, cuatro pertenecen al Frente de Todos: Belisle, Chichinales, Godoy y Sierra Colorada. Otros tres son radicales: Guardia Mitre, Ñorquinco y Jacobacci. Los dos restantes son Pilcaniyeu y Maquinchao, ambos de Juntos Somos Río Negro.

Según el último padrón, Darwin tiene 963 electores y Pomona llega a los 891. Unos 19 mil votantes totalizan aquellas nueve intendencias, concentrando 5.400 inscriptos en Jacobacci, la mayor.