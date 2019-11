¿Por dónde continuará la saga del Dios Maradona en la Tierra?

El Dios imperfecto e irreverente recargó su batería emocional y partió. Dejó al Lobo con el corazón hecho pedazos pero, códigos mediante, Diego Maradona mostró fidelidad con quien lo había devuelto al fútbol argentino.

Gabriel Pellegrino dejará de ser el presidente de Gimnasia La Plata y Diego ya no será más el entrenador, más allá de la súplica del pueblo tripero y también de los jugadores para que no se vaya del Bosque.

Algunos afirman que la no continuidad de Pellegrino le allanó el camino de salida. Dicen que otros clubes argentinos lo quieren, aunque gente cercana a su entorno trabaja desde hace semanas con la intención de concretar el desembarco de Maradona a China, el gran mercado oriental de estos tiempos que todo lo puede. Habría al menos tres clubes con intención de contratarlo. El boom comercial que provocó en Gimnasia, un club que carece del poderío económico de los grandes, no pasó desapercibido ni mucho menos. El magnetismo del mito está más vivo que nunca.



Por sobre todas las cosas, Diego aprovechó su estadía en Gimnasia para regenerar la poción de amor incondicional de los que él alguna vez hizo feliz. Idolatría fascinante, cuya interpretación y efecto sobre las masas carece de lógica. Maradona regresó a su tierra para sentirse vivo y comprobar que nadie se había olvidado de él. Y pudieron venerarlo en su lugar más sagrado: una cancha de fútbol.

Comprobó Diego de primera mano, que su adoración aquí es absoluta y que la reverencia hacia su figura no sabe de colores o lugares. Es bandera, es canto, es cuadro y hasta sillón/trono, el ocurrente obsequio de Newell’s para que el rey pudiera seguir de manera confortable el partido en su regreso al Coloso rosarino.

Maradona estuvo 72 días en Gimnasia y lo dirigió en apenas ocho encuentros: tres triunfos y cinco derrotas, todas de local incluida la caída contra Estudiantes. Perder este partido para fue un mazazo para Diego. ¿Se hubiera quedado si el Lobo terminaba el año cerca de la salvación del descenso? Difícil afirmarlo. Su carácter impulsivo siempre impedirá conocer de antemano el destino de sus pasos.