Por la crisis de un sanatorio sufre el hospital de Bariloche

Los trabajadores del sanatorio Del Sol mantienen su reclamo en una crisis que cada vez es más cruenta porque a la falta de pago de sus salarios, se suma el cierre de servicios y la fuga de médicos, enfermeros y empleados. Los otros centros de salud sintieron el impacto de una sobredemanda, especialmente el hospital Ramón Carrillo, cuyo director, Leonardo Gil, reconoció el desborde.

Siete meses pasaron de la primera protesta de los trabajadores del sanatorio junto al gremio de Sanidad. “Vienen las Fiestas y no hay perspectivas de que nos paguen algo”, lamentó Lucas Maliqueo, delegado de los trabajadores en el centro de salud privado de Bariloche.

El sindicato de Sanidad y los trabajadores quieren que el ministro de Salud, Fabián Zgaib, y la gobernadora Arabela Carreras, se hagan presente y se interioricen de la problemática. Diez días atrás enviaron notas convocándolos pero -según Maliqueo- hasta ayer no habían tenido respuesta.

El desánimo de los empleados se acrecentó en las últimas semanas cuando contabilizaron que alrededor de 100 personas, entre trabajadores, enfermeros, médicos y técnicos, renunciaron ante la falta de pago y tentados por otras ofertas laborales. La cifra la estimó Maliqueo tomando el período desde que comenzó el conflicto en mayo, hasta ahora.

Ahora además se cerró el servicio de internación por falta de médicos y no hay prestaciones como ecografías y tomografías porque no hay profesionales técnicos que operen el equipamiento. La guardia médica, que meses atrás tuvo varios días cerrada, ahora atiende con horario limitado, de 8 a 22. “El cierre de la internación genera un problema social porque en Bariloche faltan camas y los otros sanatorios y el hospital no dan a basto, pero además en nuestro caso implica que el sanatorio no factura”, indicó Maliqueo a Río Negro.

Sumado a la profunda crisis social, el vaciamiento del sanatorio Del Sol también incide en el funcionamiento del hospital Ramón Carrillo que se encuentra desbordado desde el año pasado. Así lo reconoció el director de la institución, Leonardo Gil.

“Aumentó la atención en la guardia central, en internación, aumentó la tasa de ocupación de camas en terapia intensiva, en la unidad de cuidados intermedios. Nos afecta tanto a nosotros como al Hospital Privado Regional”, expresó el médico a cargo del hospital público de Bariloche.

Aumentó la atención en la guardia central, en internación, creció la tasa de ocupación de camas en terapia intensiva”. Leonardo Gil, director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Recalcó que “las 30 camas menos del sanatorio repercuten en el número total”. “El hospital tiene 150 camas y otras 150 suma el sector privado. Hay una urgencia a la noche y tenés el hospital saturado al igual que el privado. No hay dónde internar a la gente”, advirtió.

El delegado gremial relató que los trabajadores siguen sin cobrar los aguinaldos desde julio de 2018 y se les adeuda la mitad del salario de septiembre, y la totalidad de octubre y noviembre. Actualmente no realizan protestas y los empleados que quedan siguen cumpliendo con su jornada laboral.