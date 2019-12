Crean un dispositivo para conservar en buen estado las vacunas

El hospital zonal de Bariloche y la Fundación Invap diseñaron unos dispositivos que miden la temperatura de las heladeras de los centros de salud para la correcta conservación de vacunas y medicamentos bajo cadena de frío y de ese modo, evitar descartes innecesarios.

La iniciativa fue financiada por la Rueda Femenina del Rotary y Fundación Nutrir. Si bien ahora se cuenta con cinco unidades, se instó a los colegios técnicos a replicar la idea y fabricar más sensores.

El referente del centro de salud del barrio El Frutillar, Felipe De Rosas, detalló que “hace tiempo tenemos una problemática que es la seguridad de las vacunas y medicamentos bajo cadena de frío, especialmente en los centros de salud que no cuentan con equipos electrógenos cuando la energía de la ciudad falla". Recalcó que luego de los cortes, "se descartan muchas vacunas ya que no podemos asegurar que la cadena de frío haya sido o no afectada. Por eso, necesitábamos un dispositivo que nos ayudara a resolver el problema”.

Erio Schweickardt, del equipo ejecutivo de la Fundación INVAP, resaltó que “la idea era monitorear y hacer un seguimiento de la temperatura de cada heladera y tener algún tipo de alerta cuando las temperaturas variaran hacia arriba o hacia abajo en los cortes de energía. Fabricamos cuatro equipos y uno ya funciona en el centro de El Frutillar”.

Respecto a la réplica del proyecto, indicó que “la idea no fue solo desarrollar un equipo que solucione una problemática sino generar una propuesta que será entregada a un conjunto de organizaciones e instituciones educativas que la actualicen y mejoren”.